Verissimo/ Anticipazioni puntata 21 maggio 2022, ospiti: Luigi Strangis, papà Michele Merlo e…

Verissimo, la puntata di oggi 21 maggio 2022: anticipazioni

Silvia Toffanin si prepara a tornare con una nuova e ricca puntata di Verissimo, il rotocalco in onda nel pomeriggio del sabato di Canale 5. Le anticipazioni sugli ospiti annunciano una carrellata di personaggi da non perdere. L’appuntamento è come sempre fissato alle ore 16.10 e non mancheranno le esclusive, a partire dal vincitore di Amici 21, Luigi Strangis, che rilascerà la sua prima intervista in un programma tv dopo il suo lungo percorso nella famosa Scuola televisiva di Maria De Filippi. Luigi ripercorrerà i mesi trascorsi nel talent tutte le emozioni vissute prima di approdare (nella giornata di domani) su Rai1, ospite di Domenica In.

Manuel Bortuzzo, gesto contro Silvia Toffanin/ Verissimo ricorda la storia con Lulù…

Oltre al vincitore Luigi Strangis ci saranno anche altri protagonisti dell’edizione numero 21 del talent show che si è appena concluso. Troveremo nello studio di Verissimo anche gli altri finalisti, quindi i cantanti Alex ed Albe ed i ballerini Serena e Michele (quest’ultimo vincitore della categoria ballo) i quali hanno vissuto in maniera intensa le emozioni della finalissima, fino a gioire per la vittoria del loro amico Luigi. Scopriremo inoltre anche come procede la storia d’amore nata nella Scuola televisiva tra Serena ed Albe, sempre più uniti.

Verissimo, anticipazioni 7 maggio 2022/ Ospiti: Manuel Bortuzzo e Andriy Shevchenko

Tutti gli ospiti di Verissimo: il ricordo di Michele Merlo

Le anticipazioni di Verissimo non si fermano di certo qui poiché tra coloro che siederanno nel salotto di Verissimo troveremo anche Domenico Merlo. Lui è il padre di Michele Merlo, in arte Mike Bird, il cantante conosciuto grazie al talent Amici e scomparso prematuramente un anno fa. Il giovane è morto a causa di un’ischemia cerebrale causata da leucemia fulminante. Vittima di malasanità, secondo il padre, che alla trasmissione di Silvia Toffanin ha commentato: “Quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più”. A Michele Merlo sarà dedicato un ampio spazio durante il quale il giovane sarà ricordato anche e soprattutto attraverso la sua musica.

Verissimo, anticipazioni 30 aprile 2022/ Ospiti: Clizia e Paolo, Carmen Russo e…

Infine, a chiudere l’appuntamento di oggi, sabato 21 maggio con la trasmissione Verissimo sarà un grande sportivo, ovvero il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2022 Marcel Jacobs il quale tuttavia non sarà da solo ma verrà accompagnato dalla mamma Viviana. Ricordiamo infine che domani, domenica 22 maggio dalle 16.30 sempre su Canale 5 sarà il momento di un altro appuntamento imperdibile con Verissimo – Le storie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA