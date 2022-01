Verissimo, anticipazioni puntata 9 gennaio/ Ospiti: da Paola Barale ad Orietta Berti

Nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a tu per tu con la padrona di casa del salotto di Canale 5, Silvia Toffanin. Le anticipazioni fornite da Mediaset raccontano di una puntata interamente al femminile per quel che concerne l’episodio in onda oggi, domenica 9 gennaio 2022, a partire dalle ore 16:30.

Per la prima volta in studio verrà raccontata a verissimo la grande storia d’amore di Eva Grimaldi e dell’attivista Imma Battaglia. L’attrice, fresca di eliminazione al Grande Fratello Vip, nella puntata che è poi coincisa con la sua eliminazione ha ricevuto la visita proprio della sua compagna di vita. A Verissimo le due potranno raccontare con maggiore calma tutte le tappe del loro amore.

Verissimo, anticipazioni puntata 9 gennaio: da Paola Barale ad Orietta Berti

Nella puntata di Verissimo di questa domenica 9 gennaio 2022 spazio anche al racconto di vita di Mietta, finita nelle scorse settimane nell’occhio del ciclone per non aver voluto rivelare il proprio status vaccinale in seguito al contagio da coronavirus salvo poi, dopo le polemiche, svelare di non aver proceduto all’immunizzazione poiché impaurita da un precedente shock anafilattico. Ospite di oggi anche Laura Freddi, reduce dal ritorno al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista pro tempore per sostituire la vacanziera Sonia Bruganelli. Infine, in studio, Paola Barale seguita da due colonne portanti della musica italiana come Orietta Berti e Iva Zanicchi, protagoniste di un nuovo periodo di grande successo.

