Verissimo, anticipazioni sabato 12 febbraio/ Da Sanremo Noemi e Giusy Ferreri

Sabato 12 febbraio, alle ore 16.00, torna come di consueto l’appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che va in onda su Canale 5 e in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Infinity: andiamo a vedere le anticipazioni di questa nuova puntata. Gli ospiti sono tanti e pronti a raccontarsi alla conduttrice, ognuno con la propria personalità e con i propri retroscena di vita privata.

Direttamente dal Festival di Sanremo 2022, negli studi Mediaset arriveranno tre protagonisti del mondo della musica: le celebri Noemi e Giusy Ferreri insieme a Matteo Romano, giovane cantautore divenuto famoso su Tik Tok che è riuscito a stupire il pubblico dell’Ariston nel corso della kermesse ligure. Gli artisti parleranno della loro esperienza nella competizione canora italiana e presenteranno i loro nuovi progetti musicali.

Verissimo, anticipazioni sabato 12 febbraio: gli ospiti della puntata

Per la prima volta a Verissimo, in base a quanto rivelano le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda sabato 12 febbraio su Canale 5 e in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Infinity, nel salotto di Silvia Toffanin sarà ospite Deborah Compagnoni, leggenda dello sci italiano. Lo scorso anno la atleta, nota per essere stata la prima al mondo ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali, ha subito un grave lutto: il fratello Jacopo è morto poiché travolto da una valanga in montagna.

In tema di racconti di vita, a parlare della sua storia ci saranno anche Roberta Capua, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1986, e Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega con il suo romanzo d’esordio Febbre, a cui nel 2016 era stato diagnosticato l’HIV. Da tempo lo scrittore trentasettenne, che ha raccontato la sua vita travagliata nel nuovo libro Corpi minori in uscita proprio in questi giorni, porta avanti la lotta contro i pregiudizi legati alla sua omosessualità.

