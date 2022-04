Verissimo, anticipazioni sabato 16 aprile 2022/ Ospiti: da Stash a Roberta Morise

Verissimo, la nuova puntata di oggi 16 aprile 2022

Questo pomeriggio, sabato 16 aprile 2022, si rinnova l’appuntamento con la trasmissione Verissimo. Il rotocalco condotto da Silvia Toffanin andrà come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16.30 inaugurando nuovamente la collocazione originaria. La trasmissione, infatti, da questa settimana avrà un solo appuntamento settimanale ma nonostante le puntate ridotte non mancherà di appassionare il pubblico di affezionati che potranno conoscere le storie dei numerosi ospiti intervistati.

La trasmissione della rete ammiraglia di casa Mediaset tornerà a dare ampio spazio allo sport ed ai suoi protagonisti, a partire da Federica Brignone, campionessa di sci. Come accade ormai da qualche settimana, si torna a parlare dei protagonisti di Amici 21, il talent show condotto da Maria De Filippi nella prima serata del sabato e giunto alla sua quinta puntata del Serale. Questo pomeriggio sarà il turno di Stash dei The Kolors, giudice del talent show e degli ultimi due eliminati della passata settimana, ovvero Aisha e Crytical che si racconteranno al cospetto di Silvia Toffanin.

Da Vladimir Luxuria a Roberta Morise: tutti gli ospiti di Verissimo

Oltre a riservare ampio spazio ad Amici 21, la trasmissione Verissimo ne dedicherà altrettanto anche all’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, grande amica di Silvia Toffanin. Questa settimana si racconterà nel sabato pomeriggio di Canale 5 Vladimir Luxuria, opinionista del reality show, in studio con la padrona di casa e con Nicola Savino. Chiuderà la carrellata di ospiti della puntata l’ex naufraga dell’edizione in corso, Roberta Morise.

Verissimo, come anticipato, chiude ufficialmente i suoi appuntamenti domenicali almeno per questa stagione e nonostante gli ascolti tv pienamente soddisfacenti. Da questa settimana infatti, Silvia Toffanin andrà in onda solo con l’appuntamento del sabato mentre questa domenica assisteremo all’appuntamento con Verissimo – Le Storie, durante il quale andranno in onda le più belle interviste trasmesse durante la vincente stagione in compagnia dello storico rotocalco di Canale 5.

