Anticipazioni Verissimo speciale “Le Storie”: chi sono gli ospiti di sabato 4 gennaio 2025?

Oggi 4 gennaio 2025 il salotto di Verissimo si riempie di ospiti speciali. In attesa della nuova stagione verranno riproposte alcune interviste tra le più appassionanti degli scorsi mesi. Continuano, infatti – ma ancora per poco – le vacanze natalizie per i programmi di Canale 5, che si sono presi una pausa fino a dopo l’Epifania. In ogni caso, vista la grande passione del pubblico per le meravigliose storie raccontate da Silvia Toffanin, il palinsesto ha deciso di non lasciare vuoti i pomeriggi di sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025.

Andiamo subito a scoprire chi sono gli ospiti di Verissimo che ci terranno compagnia oggi. Innanzittuto, avremo il piacere di rivedere una delle interviste più amate del programma, quella di Rosita Celentano. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori racconterà qualche dettaglio della sua vita privata, il rapporto coi genitori e il suo turbolento passato amoroso. Amatissima dal pubblico, Rosita Celentano parlerà anche di spiritualità e delle sue lotte personali. Ospite a Verissimo oggi sabato 4 gennaio 2025 ci saranno anche Benedetta Parodi e Fabio Caressa, una delle coppie più amate e affiatate del mondo dello spettacolo.

Verissimo, ospiti di oggi sabato 4 gennaio 2025: le ballerine Rossella Brescia e Francesca Tocca

Benedetta Parodi sarà una delle protagoniste di Verissimo durante la puntata di oggi, sabato 4 gennaio 2025. Si tratta di un “revival” delle interviste migliori di questa stagione in attesa che parta ufficialmente la nuova edizione del programma di Canale 5. Insieme al marito Fabio Caressa, Benedetta Parodi si aprirà con i suoi racconti sulla famiglia e sulla dolorosa morte del padre, che l’ha segnata per sempre. Dopo di lei ci sarà anche Sal Da Vinci, celebre cantante e attore napoletano che racconterà la sua vita, nonchè i suoi prossimi progetti musicali dopo gli ultimi successi.

A Verissimo nella puntata di oggi 4 gennaio 2025 rivedremo anche il racconto della bellissima Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro ed ex insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ci parlerà dei segreti della sua carriera, dell’amore e degli obiettivi per il futuro. Ultima ma non di certo per importanza, anche la ballerina Rossella Brescia, che a Silvia Toffanin racconterà quali sono stati i momenti più salienti della sua carriera nel mondo della danza. Per vedere la puntata di “Verissimo – Storie” è possibile collegarsi alle ore 16.30 durante la giornata di sabato 4 gennaio. L’episodio si può rivedere anche su Mediaset Infinity, la piattaforma che consente di recuperare ogni programma del palinsesto.