Verissimo “boccia il Grande Fratello Vip”?/ Verità sulle interviste a Nikita e Oriana

Verissimo, niente interviste ai finalisti del Grande Fratello Vip 2022

L’intervento di Piersilvio Berlusconi sul Grande Fratello Vip 2022 che ha modificato le dinamiche delle ultime settimane del reality show portando anche alle squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro potrebbe aver influenzato anche le decisioni della redazione di Verissimo. Ogni anno, al termine del reality show, Silvia Toffanin ospitava nello studio di Verissimo il vincitore e tutti i finalisti realizzando varie interviste e, in alcuni casi, dedicando un’intera puntata ai protagonisti del reality show. Un appuntamento che i fan del Grande Fratello Vip aspettavano anche quest’anno restando, però, a bocca asciutta.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Lovric la sblocca! Live score

Secondo quanto fa sapete Pipol Tv, infatti, Verissimo non concederà alcuno spazio ai finalisti del Grande Fratello Vip. “Verissimo dice stop al Gf vip. Il reality show più spiato d’Italia ha chiuso i battenti lunedì scorso, dopo oltre 7 mesi di messa in onda, con la vittoria di Nikita Pelizon. Ma Silvia Toffanin non ha voluto nessuno in trasmissione, neanche per gli altri finalisti”, scrive Pipol Tv.

Diretta/ Udinese Monza (risultato 1-0) streaming video tv: intervallo!

Verissimo: interviste agli ex vipponi solo in futuro?

Nelle puntate di Verissimo in onda oggi e domani, in tanti, si aspettavano un’intervista alla vincitrice Nikita Pelizon e alla finalista Oriana Marzoli. Nell’annunciare gli ospiti, tuttavia, Verissimo ha annunciato il cambio di rotta dicendo no alla presenza degli ex vipponi nel salotto di Silvia Toffanin. La decisione sarà definitiva o in futuro, soprattutto in base ai progetti, qualcosa cambierà?

Non è escluso che, di fronte alle storie d’amore nate nella casa e che stanno continuano, Silvia Toffanin potrebbe decidere di ospitare qualche coppia. Tutto, inoltre, potrebbe dipendere anche dai progetti lavorativi singoli dei vari ex vipponi. Finora, chi è tornato in pista è Edoardo Donnamaria che ha ripreso il suo lavoro in radio, conducendo tutti i giorni “Generazione Zeta” in onda sulle frequenze di Radio Zeta e pubblicando il nuovo singolo “Il cielo stanotte” dedicato ad Antonella Fiordelisi e con il quale ha raggiunto anche il primo posto in classifica su I-Tunes. In futuro, dunque, Verissimo ospiterà gli ex vipponi in base a ciò che accadrà nelle loro vite?

Diretta/ Cagliari Juventus Primavera (risultato finale 5-3): un epilogo incredibile!













© RIPRODUZIONE RISERVATA