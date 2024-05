Verissimo, Ermal Meta diventa papà: “Attendo mia figlia”/ Confessione choc: “Ho avuto due anni bruttissimi”

Verissimo, Ermal Meta presto papà: “Non vedo l’ora di conoscere mia figlia Fortuna Marie”

Ospite oggi a Verissimo, Ermal Meta presto papà, ha rivelato le emozioni che sta provando in questo bellissimo e dolcissimo periodo. La compagna Chiara Sturdà è incinta ed il cantante ha confessato: “Sono parecchio contento, sto per diventare papà ed è una bella avventura. Sarà una femminuccia e si chiamerà Fortuna Marie, nome importante ma rappresenta quello per me e la sua mamma, una fortuna” Alla piccola ha già dedicato il suo ultimo album. “Io mi trovo in uno stato di congelamento sono congelato e felice perché sono in attesa di vedere il suo volto.”

E poi ancora Ermal Meta sulla figlia che sta per nascere durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlando anche dell’amore per la sua compagna Chiara Sturdà: “Lei è felicissima, mi ha fatto credere nell’amore. Quando tu stai bene con una persona le cose avvengono in maniera naturale. L’amore non è guardarsi negli occhi ma guardare lo stesso orizzonte. Lei poi è timidissima anche per farsi delle foto. Siamo cambiati e cresciuti insieme.”

Spazio ha avuto, infine, un argomento molto a cuore ad Ermal Meta, la salute mentale. Ha conffesato di aver sofferto di attacchi di panico: “Ho cominciato ad avere attacchi di panico anche sul palco. Non è che non si guarisce, passano ma rimangono. Quindi adesso so come affronterlo ma inizialmente, gli anni più belli dal punto di vista lavorativo ero riuscito a salire sul palco ed avere delle persone davanti ma tutte le sere salivo sul palco in apnea… Non so neanche io come ho fatto…Ho fatto concerti in cui ero sempre così e cercavo di mascherarlo ed a volte scappavo via, scappavo perché stavo troppo male scusate. Sono stati due anni molto brutti. Mi sono fatto aiutare perché da soli è molto complicato farlo da soli. Io vorrei lanciare un appello ai giovanissimi se vi sentite così non rimanete in silenzio ma raccontatelo perché è la maniera giusta. Non sei solo parla con qualcuno”











