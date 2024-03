Verissimo, Juliana Moreira piange per la mamma Wilma: “Morta quando avevo 12 anni”/ “Ho solo i ricordi”

Juliana Moreira piange per la morte della mamma Wilm: “Se n’è andata quando avevo solo 12 anni”

Ospite nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 16 marzo 2024, Juliana Moreira ha ripercorso la sua vita parlando di un dolore che l’ha colpita da giovanissima, la perdita dell’amata mamma a soli 12 anni. A Silvia Toffanin la showgirl ha confessato: “Ho tutti i ricordi di mia mamma, tutti gli insegnamenti che cerco di passare ai miei bimbi ancora oggi, era una persona speciale mia mamma ed ancora oggi quando andiamo in Brasile io sto sempre con i miei parenti a fare grandi mangiate, Edo non ne può più, e stiamo sempre a parlare di lei. È anche un modo per farla conoscere ai miei figli che non l’hanno conosciuta.”

La morte della mamma Wilma per Juliana Moreira è stato un durissimo colpo. La donna era una persona estremamente altruista e onesta che le ha insegnato tanto. Juliana ha raccontato un aneddoto: “Vicino a casa mia c’era una favelas e lei faceva raccolte di cibo e altro per questi bambini e tutte le persone del quartiere ancora oggi parlano bene di lei. È stata un esempio di come essere una bellissima persona, sono molto fiera di lei.”

Nella vita di Juliana Moreira non c’è solo il dolore atroce per la morte prematura della mamma Wilma. La showgirl è legatissima al papà, che spesso la viene a trovare in Italia o che lei raggiunge in Brasile. È innamoratissima del marito Edoardo Stoppa su cui ha confessato: “Siamo uno la spalla dell’altra e cerchiamo di crescere ed abbiamo due bambini da crescere. Abbiamo avuto moltissimi momenti abbastanza difficili da superare ma quando hai al tuo fianco qualcuno con le tue stesse idee trovi il modo di superarli.” Ed la coppia ha due splendidi figli Lua Sophie e Sol Gabriel su cui ha confessato: “Lui è estremamente sicuro di se. Loro sono troppo più avanti sono io la bambina mentre loro gli adulti”











