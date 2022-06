Verissimo Le Storie, 18 giugno/ Anticipazioni e ospiti: Miriana Trevisan, Amoroso e…

Verissimo Le Storie, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi 18 giugno

Silvia Toffanin e la trasmissione Verissimo nelle passate settimane hanno salutato il pubblico di Canale 5 dopo una stagione televisiva ricca di successi, ma il rotocalco dal sabato pomeriggio non ci lascia a bocca asciutta. Anche oggi, sabato 18 giugno 2022, dalle ore 16.30 andrà in onda la versione “Verissimo Le Storie”, dedicata al meglio delle interviste realizzate durante l’ultima stagione televisiva dalla padrona di casa. Chi rivedremo quest’oggi?

Tanti i protagonisti che si sono alternati nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, ma questo pomeriggio saranno nuovamente al centro dell’attenzione, durante Verissimo Le Storie, numerosi volti noti, a partire dalla cantante Alessandra Amoroso. La storia di una delle cantante più amate degli ultimi anni si racconterà al cospetto di Silvia Toffanin ripercorrendo le tappe più importanti della sua storia umana e di artista. Alessandra ha raccontato di essere tornata single ed ha parlato del periodo buio durante il quale è stata costretta ad andare in terapia per la solitudine. Oltre all’artista salentina ci sarà spazio anche per la storia di un grande amore, quello di Flavia Pennetta e di Fabio Fognini, con i loro 5 anni di matrimonio da festeggiare, oltre ai primi 40 anni della tennista.

A Verissimo Le Storie riviviamo le interviste a Miriana Trevisan, Chrisian De Sica e Valeria Fabrizi

Durante la puntata di Verissimo Le Storie in onda oggi, sabato 18 giugno, anche il ritorno di Christian De Sica, celebre attore che proprio da Silvia Toffanin ha festeggiato i suoi 70 anni di vero mattatore nel mondo dello spettacolo, tra cinema, teatro e televisione. De Sica ha ricordato il padre, il grande Vittorio, ma ha parlato anche del rapporto con la moglie Silvia ed il figlio Brando, reagendo al video messaggio di Massimo Boldi.

La puntata del rotocalco di Canale 5 si snoderà poi con la replica dell’intervista concessa a Verissimo dall’ex gieffina Miriana Trevisan, in studio insieme al figlio Nicola, avuto dal cantante Pago. Infine il racconto toccante e sempre emozionante di una grande artista, Valeria Fabrizi. L’attrice 85enne si è confessata al cospetto della conduttrice ripercorrendo i suoi ricordi d’infanzia, tra la guerra e l’assenza di un padre, ma anche rivivendo il dolore per la morte dell’amato marito Tata e la sua lotta contro il tumore.

