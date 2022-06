Verissimo le Storie, Anticipazioni, ospiti 11 giugno/ Le rivelazioni di Gabriel Garko

Come ogni sabato pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo Le Storie, con il meglio delle interviste più belle e emozionati di tutta l’edizione del talk show andato in onda quest’anno. Nella puntata di questo pomeriggio che andrà in onda a partire dalle 16:30 tutti gli spettatori potranno rivedere l’intervista a Gabriel Garko durante l’intervista in cui l’attore si è raccontato a Silvia Toffanin a cuore aperto, raccontando alla presentatrice la sua vita sentimentale. Durate l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin l’attore ha raccontato un episodio della sua infanzia che ha lasciato tutti di stucco. Infatti, ha raccontato di essere stato molestato all’età di 9 anni e successivamente.

Non solo Gabriel Garko, nella puntata di questo pomeriggio di Verissimo le Storie tutti avranno modo di rivedere anche l’intervista di Luciana Littizzetto che si è lasciata andare ad un racconto della sua vita privata dai genitori fino alla sua scelta di prendere in affidamento i suoi due figli Jordan e Vanessa, che la donna ha raccontato come una scelta che le ha cambiato radicalmente la sua vita in meglio.

Nella puntata di questo pomeriggio di Verissimo ci saranno anche numerosi ospiti come Laura Chiatti che racconterà la sua vita personale e lavorativa alla padrona di casa e Elena Santarelli e Bernardo Corradi che racconteranno a tutti la loro storia d’amore.

Presente anche Ilona Staller, Cicciolina, di rientro da qualche settimana dall’Hoduras dove ha partecipato all’edizione dell’Isola dei Famosi 2022. L’attrice racconterà della sua vita privata: dal fallimentare matrimonio con il celebre artista Jeff Koons fino ad arrivare alla battaglia legale con l’uomo per l’affidamento di loro figlio Ludwig.

