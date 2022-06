Verissimo le storie/ Diretta 4 Giugno 2022 Benedetta Parodi Fabio Caressa “destinati”

Verissimo, Benedetta Parodi e Fabio Caressa predestinati in amore

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono conosciuti quando erano a Tele+, Fabio dichiara: “Aveva una camminata pesante, infatti si udiva da lontano”, Benedetta si sentiva molto osservata nella redazione di Tele+. Fabio Caressa fu uno “dei tanti” che si propose alla conduttrice, inizialmente cominciarono a conoscersi dinanzi ad un caffè. Fabio ha dichiarato che da sempre Benedetta riesce a completarlo professionalmente, sin dai primi momenti la coppia è riuscita a stabilire i propri equilibri.

Verissimo/ Anticipazioni puntata 21 maggio 2022, ospiti: Luigi Strangis, papà Michele Merlo e…

Ad un certo punto i due raccontano della vicenda riguardante “le pennette alla Vodka“, durante una delle prime sere conoscitive tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi i due decisero di preparare delle pennette alla Vodka, mentre Fabio stava cercando di sfumare le pennette con la Vodka, versandola sulla padella, una fiamma divampò e bruciò tutta la padella. Il sistema antincendio installato a casa di Benedetta si attivò e il vicino di casa salì in soccorso della coppia con una canotta bianca cercando di soffocare le fiamme. (Agg. di Antonio Rotunno)

Manuel Bortuzzo, gesto contro Silvia Toffanin/ Verissimo ricorda la storia con Lulù…

Verissimo, Emma Marrone e la carriera da attrice

Emma Marrone è anche diventata attrice nel corso della sua carriera, intraprendendo una carriera parallela a quella di cantante. Partendo con Andrea Muccino, sta cercando di mandare avanti il suo ruolo di attrice con il film “Il Ritorno” di Stefano Chiantini dove interpreta la protagonista. Emma dichiara di vivere proprio per i momenti difficili e di “panico” sul palco, spiegando che sono proprio quei momenti che ti aiutano ad andare avanti e a dare il meglio di te stesso in qualsiasi occasione, solo in questo modo riesce davvero a sentirsi unica e in pace con sè stessa.

Verissimo, anticipazioni 7 maggio 2022/ Ospiti: Manuel Bortuzzo e Andriy Shevchenko

Alcune volte si tende a nascondere il timore e la paura ogniqualvolta si sale sul palco, ma sconfiggerli e riuscire a dare il meglio di sè in ogni occasione si riesce a capire il proprio valore. In merito ai post sulla violenza sulle donne, alcune si limitano a sfruttare le frasi di alcune poetesse, senza mai capire il senso delle parole, in molte occasioni le donne non vengono difese ogni giorno e non si combatte per loro. Francesca Michielin ha lasciato un videomessaggio per Emma, ammirandola come donna e ribadendo che la collaborazione avuta a Sanremo è stata molto prolifica e unica nel suo genere. (Agg. di Antonio Rotunno)

Verissimo, Emma Marrone parla della sua esperienza a Sanremo

Ospite a Verissimo è Emma Marrone che parla del panico e del modo in cui ha portato come direttrice d’orchestra Francesca Michielin, le due erano in vacanza ed è riuscita a fare un lavoro straordinario con l’orchestra di Sanremo. Emma e Francesca condividono una bellissima amicizia, infatti la Michielin secondo Emma è riuscita ad insegnarle come essere sicura di sè. In merito alla loro esibizione a Sanremo sulla cover di Britney Spears, Emma ha dichiarato: “La scelta del brano di Britney è stata fatta per rendere omaggio alla storia del Pop”. Emma Marrone ha inoltre posto l’attenzione sulla sua lotta in difesa delle donne, precisando che bisogna essere solidali con le donne ogni giorno.

In merito dichiara: “Sono matta, mi lancio senza paracadute. Esprimo il mio pensiero sempre, nonostante tutto”, sin da quando era adolescente la cantante è sempre stata sensibile alle problematiche affrontate dalle donne. Emma dichiara anche di non riuscire a tirarsi indietro quando gli adolescenti la contattano sui social per parlare dei problemi che di solito non sono all’ordine del giorno, come la bulimia e l’anoressia. In merito lancia un messaggio: “Dico sempre la verità, anche quando non mi conviene”. (Agg. di Antonio Rotunno)

Verissimo Le Storie, anticipazioni puntata 4 giugno 2022

Si è conclusa la scorsa settimana questa edizione di Verissimo ma Silvia Toffanin torna, come di consueto, con una serie di appuntamenti che ripropongono le interviste più appassionanti fatte ai suoi ospiti. Verissimo Le Storie parte dunque oggi, 4 giugno 2022, su Canale 5 e ripropone ai telespettatori alcune delle chiacchierate di questa edizione, condendole con retroscena inediti e dichiarazioni che non sono andate in onda la prima volta.

Ma quali saranno gli ospiti riproposti nella puntata di Verissimo Le Storie di oggi? Stando a quanto annunciato sul profilo Instagram ufficiale del programma, oggi riascolteremo le interviste di Emma Marrone, della conduttrice e giornalista del Tg5, Cesara Buonamici; ci sarà inoltre il ballerino italiano, famoso in tutto il mondo, Roberto Bolle, l’attore Gabriele Cirilli e la coppia formata dalla conduttrice Benedetta Parodi e il telecronista sportivo Fabio Caressa.

Verissimo Le Storie: ospiti prima puntata e contenuti inediti

“Le storie più belle ed emozionanti… oggi a #Verissimo” annuncia la pagina Instagram dedicata al programma del sabato pomeriggio di Canale 5. Silvia Toffanin torna dunque in onda, riproponendo alcuni degli ospiti già visti nelle scorse settimane. Il pubblico che si è perso una particolare puntata potrà dunque recuperare la visione di qualche intervista e chi, invece, ha già seguito tutto, sarà sorpreso da qualche contenuto inedito aggiunto per l’occasione.

L’appuntamento, come sempre, è alle 16.30 su Canale 5: la Toffanin accompagnerà il pubblico di Canale 5 per la consueta fascia oraria, che si concluderà alle 18.45 circa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA