Verissimo/ Mihajlovic, Bertè, Adriana Volpe nelle storie del 28 marzo (Replica)

VERISSIMO ANTICIPAZIONI REPLICA 28 MARZO 2020

Sabato 28 marzo, alle 15.40 su canale 5, torna l’appuntamento con le storie di Verissimo. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin, sospesa per l’emergenza coronavirus, continua a fare compagnia al proprio pubblico trasmettendo le interviste più emozionanti della stagione. Anche per l’appuntamento odierno sono stati scelti quattro grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica che si sono raccontati a cuore aperto svelando anche i momenti più dolorosi della propria vita. Prima delle interviste, però, alcuni vip italiani canteranno per Verissimo cercando di trasmettere un messaggio di speranza. “Vogliamo trasmettervi un forte messaggio di affetto, speranza e grande unione. Oggi alle 15.40 su #Canale5, personaggi del cinema, della tv, della musica e dello sport canteranno virtualmente, tutti insieme, l’emozionante brano di John Lennon Imagine”, si legge sul profilo Instagram del programma di canale 5.



SINISA MIHAJLOVIC E ADRIANA VOLPE NELLE STORIE DI VERISSIMO

Una delle interviste più lunghe, toccanti ed emozionanti della stagione di Verissimo è stata sicuramente quella che Silvia Toffanin ha realizzato parlando a lungo con Sinisa Mihajlovic. Davanti alle telecamere del programma di canale 5, l’allenatore del Bologna ha raccontato la lotta contro la leucemia, dal momento in cui ha scoperto di essere malato fino alle settimane trascorse in ospedale con il sostegno della moglie e dei figli. Spazio, poi, all’intervista che Adriana Volpe ha rilasciato lo scorso settembre, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice che è stata una grande protagonista del reality che ha poi abbandonato poche ore prima della morte del suocero, a Silvia Toffanin ha raccontato il difficile momento professionale vissuto in Rai lasciandosi andare anche ad uno sfogo su Giancarlo Magalli.

GIANNI MORENDI E LOREDANA BERTE’ A VERISSIMO

Le ultime due interviste protagoniste della puntata odierna delle storie di Verissimo saranno quelle di Loredana Bertè e Gianni Morandi. I due artisti, tra i più amati dal pubblico italiano, con una carriera lunga e ricca di successi alle spalle, a Silvia Toffanin hanno raccontato anche la vita privata. Quella della Bertè è stata ricca di dolori anche se il più grande è la morte della sorella Mimì. Tra aneddoti, retroscena e racconti privata, Loredana Bertè ha regalato al pubblico una delle sue interviste più toccanti. Intervista emozionante anche quella che ha rilasciato Gianni Morandi che ha raccontato a Silvia Toffanin i dettagli della perdita di sua figlia.



