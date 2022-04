Verissimo non va in onda oggi, domenica 17 aprile: perché?/ Al suo posto “Le Storie”

Verissimo, salta l’appuntamento della domenica: perché?

Chi era abituato a gustarsi il doppio appuntamento settimanale all’insegna di Verissimo, in questa domenica di Pasqua, 17 aprile 2022 resterà senza dubbio deluso. A partire dalle 16.30 circa, sintonizzandosi su Canale 5 sarà possibile ritrovare Silvia Toffanin anche questo pomeriggio, ma ciò che andrà in onda è quanto già visto nelle precedenti puntate. Verissimo, dunque, andrà in scena ma solo per “metà”. Come mai?

Vladimir Luxuria: "Legge mi ha impedito di adottare un bambino"/ "Ho pianto in hotel"

E’ questa la scelta presa dall’azienda Mediaset, che ha deciso di interrompere le puntate della domenica all’insegna del rotocalco finora condotto egregiamente da Silvia Toffanin, ricollocandola alla sua postazione tradizionale, quella del sabato pomeriggio di Canale 5. Oggi, dunque, Verissimo non andrà in onda ma la mancata puntata contenente interviste inedite non ha nulla a che fare con il giorno di festa. Gli ascolti della stagione sono stati più che positivi per l’intera squadra del programma che anche nell’ultima sfida domenicale della passata settimana ha avuto la meglio su Francesca Fialdini ed il suo “Da noi a ruota libera” in onda in contemporanea su Rai1.

VLADIMIR LUXURIA, FIDANZATA O SINGLE?/ Lei: "So che il futuro sarà rosa..."

Verissimo – Le Storie nel pomeriggio di Pasqua di Canale 5

Quella della passata domenica 10 aprile è stata l’ultima puntata di Verissimo nel dì di festa. Da questa settimana che volge ormai al termine, infatti, lo storico rotocalco in onda sulla rete ammiraglia di casa Mediaset è tornato alla sua collocazione originaria. Nonostante questo, proprio in occasione del giorno di festa in cui si celebra la Santa Pasqua, Mediaset ha pensato di fare una piccola sorpresa ai suoi spettatori fedeli, con la messa in onda nella medesima fascia oraria, di Verissimo – Le Storie.

Si tratta di una sorta de ‘il meglio di’, durante il quale saranno ritrasmesse le migliori e più toccanti interviste realizzate da Silvia Toffanin nel corso della fortunata stagione del suo programma. Al momento non si sa ancora se a partire dalla prossima stagione televisiva sarà riconfermata la formula del doppio appuntamento al sabato ed alla domenica ma, alla luce degli ottimi risultati in termini di ascolti tv, l’ipotesi sembra più che plausibile. L’appuntamento con Verissimo e le sue interviste inedite, dunque, torna il prossimo sabato su Canale 5.

Vladimir Luxuria: "Mi sono riavvicinata alla Fede"/ "In chiesa ho ricevuto un segno…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA