Verissimo oggi 14 marzo non va in onda, perchè?/ Via all’informazione per coronavirus

Oggi, sabato 14 marzo, Verissimo non va in onda. Mediaset ha deciso di sospendere temporaneamente le registrazioni della trasmissione condotta da Silvia Toffanin per concentrare le forze giornalistiche dell’azienda sull’emergenza coronavirus e garantire un’ampia informazione al pubblico. “Mediaset ha deciso di sospendere solo per questa fase programmi come #CR4 La Repubblica delle Donne, Verissimo e Domenica Live per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta“, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dall’azienda. Verissimo, dunque, che nelle precedenti settimane è stato trasmesso senza pubblico e che ha dedicato una pagina all’emergenza coronavirus ospitando Barbara D’Urso, Federica Panicucci, Cesara Buonamici e Alessandra Viero che ogni giorno si occupano dell’emergenza sanitaria, si ferma per garantire a Mediaset un maggior numero di giornalisti impegnati sul campo.

VERISSIMO NON VA IN ONDA: AL SUO POSTO IL FILM MALEDETTO IL GIORNO CHE TI HO INCONTRATO

I fans di Verissimo dovranno rinunciare alle interviste di Silvia Toffanin fino a quando l’emergenza coronavirus non sarà rientrata. Sarà necessario aspettare alcune settimane prima di tornare a guardare Verissimo. Al suo posto, oggi sabato 14 marzo, al posto del talk show di Silvia Toffanin andrà in onda il film con Carlo Verdone e Margherita Buy “Maledetto il giorno che ti ho incontrato“, vincitore di 5 David di Donatello. Il film del 1992 racconta il rapporto complicato tra Bernardo, giornalista romano che vive a Milano e Camilla, un’attrice complessata. I due si conoscono durante le sedute dall’analista che Bernardo frequenta dopo essere stato lasciato dalla compagna Adriana. Tra i due nasce un’amicizia fatta anche di incomprensioni e discussioni fino a quando si ritroveranno casualmente in Inghilterra scoprendo di essersi innamorati.

