Verissimo presenta Ciao Maurizio/ L’addio a Maurizio Costanzo, con Gigi D’Alessio e..

Verissimo presenta ciao Maurizio: l’addio a Maurizio Costanzo é con gli ospiti in studio Gigi D’Alessio, Lorella Cuccarini e…

Nel sentiment di lutto generale che regna indiscusso in Italia per la morte di Maurizio Costanzo, Verissimo presenta Ciao Maurizio ricorda la compianta mente-icona della TV e il talento poliedrico che lui rappresenta. Anche in data 26 febbraio 2023, infatti, il palinsesto Mediaset cambia programmazione TV, con una serie di stravolgimenti. Dopo lo slittamento di Uomini e donne, registratosi il 24 febbraio 2023 -data in cui si é appresa la notizia della morte di Maurizio Costanzo – questa domenica, Amici 22 slitta a data da destinarsi. E tra le trasmissioni di casa Mediaset -l’azienda dove il vip scomparso rappresenta un’icona simbolo- il talk condotto da Silvia Toffanin nel weekend di Canale 5 titola, non a caso, “Verissimo presenta Ciao Maurizio”.

Alba Parietti "Maurizio Costanzo è stato il mio papà televisivo"/ "Inventò talk show"

Lo speciale TV in onda domenica 26 febbraio dalle ore 16:30 é dedicato alla memoria dell’uomo e artista Maurizio Costanzo, che tra gli altri vanta il grande merito di aver rivoluzionato la televisione made in Italy. Al giornalista, autore, produttore, conduttore TV e radio, pioniere del talk show nonché timoniere del format più longevo in TV -il Maurizio Costanzo Show – Verissimo destina un addio speciale, con vari ospiti in studio, che nel corso delle loro vite sono stati particolarmente vicini a Maurizio Costanzo.

Leo Gassmann: "Sto studiando da attore"/ "Perdòno subito i miei haters"

A rendersi protagonisti di retroscena e testimonianze inediti di vita e opere condivise con Maurizio Costanzo, sono chiamati in studio Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio, Katia Ricciarelli, Paola Barale, Enrico Papi, Enzo Iacchetti, Orietta Berti e Vladimir Luxuria. E non é tutto. A intrattenere, nei giorni segnati dal lutto per la morte del consorte di Maria De Filippi, anche le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che intervistato da Silvia Toffanin, é chiamato a parlare ai telespettatori del suo legame personale e la collaborazione stretta con Maurizio Costanzo. Nel corso della trasmissione sono previste anche delle sorprese memorabili con protagonisti Gerry Scotti, Carlo Conti, Romina Power e Rita dalla Chiesa.

LEO GASSMANN NON È FIDANZATO/ Storia finita con Enula: "Amore non deve fare male"

Verissimo e il Tg5 presentano Ciao Maurizio, per i funerali solenni di Maurizio Costanzo

Infine, é anticipata l’ultima intervista televisiva che rilasciava il compianto volto tv e talento della Comunicazione made in Italy proprio a Verissimo, lo scorso 8 gennaio 2023.

In data Lunedì 27 febbraio e a partire dalle ore 14.15, inoltre, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: Ciao Maurizio. Lo speciale é volto a seguire in diretta, su Canale 5, la cerimonia dei funerali solenni in ricordo di Maurizio Costanzo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA