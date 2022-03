Verissimo, puntata 20 marzo 2022/ Ospiti: Jessica Selassié dal GF Vip e Ilary Blasi

Verissimo, anticipazioni puntata domenica 20 marzo 2022

Dopo averci tenuto compagnia con la puntata di sabato, Verissimo torna anche questa domenica 20 marzo 2022, sempre su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin. L’appuntamento con il rotocalco anche nel giorno festivo è fissato alle ore 16.30 e ci terrà compagnia fino all’inizio di una nuova puntata di Avanti un altro. In questa puntata ci sarà ampio spazio da dedicare agli ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Silvia Toffanin, padrona di casa della trasmissione, si è tenuta per la puntata di domenica la vincitrice del reality show che ha chiuso i battenti lo scorso lunedì con il trionfo indiscusso (qualcuno lo ha definito ‘a sopresa’) di Jessica Selassié. Lei, la maggiore delle principesse etiopi, è riuscita a conquistare proprio tutti trasformandosi da bruco in farfalla e trovando la vera se stessa in questi sei lunghi mesi di permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà. Jessica nel corso della sua prima ospitata a Verissimo però non sarà da sola ma sarà affiancata dalle sue due sorelle che con lei hanno condiviso l’esperienza al GF Vip: Lulù (ospite anche nella puntata di sabato insieme al fidanzato Manuel) e la minore, Clarissa.

Tutti gli ospiti di Verissimo: arriva la conduttrice dell’Isola!

In una piccola pausa dai protagonisti del Grande Fratello Vip, torna a Verissimo nella puntata di oggi, domenica 20 marzo 2022 anche una delle più grandi amiche di Silvia Toffanin: Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti si prepara a fare il suo esordio, nella prima serata di lunedì, con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in diretta come sempre su Canale 5 nel doppio appuntamento settimanale. Vedremo se proprio dalla sua amica Toffanin la Blasi si lascerà andare ad un commento sulla tanto chiacchierata crisi matrimoniale con Totti o se l’intervista si baserà solo sull’esordio del reality ambientato in Honduras.

Si tornerà quindi a parlare del GF Vip con altri grandi protagonisti della passata edizione. Sarà quindi il turno di Davide Silvestri, secondo classificato alle spalle di Jessica e di una nuova coppia, ovvero Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex volti di Uomini e Donne si sono conosciuti ed innamorati nel reality più spiato del nostro piccolo schermo ed attualmente appaiono più uniti che mai! Spazio infine ad un’altra discussa coppia, quella formata da Alex Belli e Delia Duran. Dopo aver tenuto banco per sei mesi con il famoso “triangolo” e con la “chimica artistica” tra l’attore e Soleil Sorge, i due sono tornati insieme e si racconteranno al cospetto di Silvia Toffanin.











