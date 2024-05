Verissimo, Rosita Celentano choc su abusi subìti: “Vittima relazione tossica”/ “Non riuscivo a lasciarlo”

Rosita Celentano, racconto choc a Verissimo: “Sono stati vittima di una relazione tossica”

L’ultima ospite della puntata di oggi di Verissimo è stata Rosita Celentano figlia di Adriano e Claudia Mori. La figlia d’arte ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin dove ha parlato della sua vita privata e del rapporto con i genitori e con la cugina Alessandra Celentano, da anni coach ad Amici 2024. Tuttavia durante la chiacchierata Rosita Celentano ha fatto delle confessioni choc parlando di amori tossici e tradimenti. Ha confessato di aver tradito, di aver avuto una storia extraconiugale che è andata avanti per mesi ma era solo un modo per sfuggire ad un’altra relazione tossica in cui era invischiata e della quale è rimasta vittima per anni.

“Per nove mesi ho tradito con la stessa persona” ha premesso Rosita Celentano per poi aggiungere: “Ho tradito perché non avevo il coraggio di lasciarlo. E mi ricordo che gli dissi quando avrò il coraggio di lasciare lui lascerò anche te.”. Ad una basita Silvia Toffanin, Rosita Celentano ha confessato che quando aveva circa 27 anni si è innamorata di un uomo ma la relazione ha preso ben presto una brutta piega, ha subìto abusi psicologi ma non fisici.

Verissimo, racconto choc di Rosita Celentano: “Non so se ero innamorata ma non riuscivo a lasciarlo”

Durante l’intervista a Verissimo, Rosita Celentano ha continuato così la sua confessione choc: “Mi domandavo com’ero potuta finire in una relazione così dove non riuscivo a sganciarmi e li ho capito quando a volte le donne si fanno incastrare da relazioni veramente tossiche.” Subito dopo ha aggiunto che, almeno, gli abusi psicologici non si sono tramutati in abusi fisici: “Non mi ha messo le mani addosso perché io ho detto che bastava uno schiaffo e avrei rovinato lui e la sua famiglia perché è lì che ci si deve fermare al primo perché poi giustifichi. Io non so se ero innamorata ma non riuscivo a venir via è durata tre anni.”











