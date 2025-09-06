La conduttrice avrà nel suo salotto televisivo un personaggio che è stato al centro del gossip estivo, romperà il silenzio con lei

Verissimo si prepara a tornare in onda il prossimo 13 e 14 settembre e Silvia Toffanin, a quanto pare, è pronta a tirare fuori “un asso dalla manica” per partire “con il botto”. La compagna di Pier Silvio Berlusconi sembra che avrà un ospite attesissimo in televisione, in special modo dopo essere stato protagonista del gossip nostrano di quest’estate.

Un personaggio molto famoso che, fino a questo momento, aveva lasciato parlare solo il suo avvocato, preferendo non rilasciare alcuna dichiarazione diretta e restando praticamente in silenzio. Adesso non solo sembrerebbe pronto a parlare, ma pare che lo voglia fare a Verissimo, rilasciando la sua versione su quanto accaduto a Silvia Toffanin.

Super ospite a Verissimo, chi intervisterà Silvia Toffanin

A rivelare questa clamorosa anticipazione è stato Giuseppe Candela su Dagospia, a detta del giornalista di gossip pare che uno dei primi ospiti di Verissimo sarà Raoul Bova. L’attore 54enne quest’estate è stato protagonista di quelli che per molti sarebbe stato un vero scandalo e adesso sarebbe pronto a raccontare la sua versione dei fatti in un’intervista con Silvia Toffanin.

Sarebbe la prima volta che Raoul Bova parlerà – fino ad ora lo aveva fatto solo attraverso i suoi avvocati – dopo che Fabrizio Corona ha pubblicato i messaggi privati che l’attore si sarebbe scambiato con Martina Ceretti, a detta dell’ex re dei paparazzi giovane amante dell’attore. Questi audio Corona li avrebbe ricevuto da un amico della ragazza, Federico Monzino, la questione in breve tempo si è ingigantita e Bova è finito al centro dell’attenzione mediatica, assieme all’ex compagna Rocìo.

Fabrizio Corona non si era limitato solo a parlarne, ma a un certo punto ha condiviso alcuni di questi audio, con le frasi che sono diventate in poco tempo virali. Raoul Bova ha preferito non rispondere, ha fatto parlare i suoi legali, che hanno spiegato come la questione fosse diventata più delicata e dunque avrebbero agito nelle sedi opportune. Quegli audio, intanto, grazie all’intervento del Garante della Privacy sono stati rimossi, ma la vicenda proseguirà nelle sedi giudiziarie.

E adesso, se fosse vero quanto anticipato da Candela, Raoul Bova potrebbe presto parlare in televisione e rispondere a una serie di interrogativi sulla vicenda, chiarendo la sua posizione e cosa sarebbe davvero accaduto con la ragazza. Probabilmente parlerà anche della fine della relazione con Rocìo, che attraverso i suoi legali aveva smentito quanto detto dagli avvocati di Bova, che avevano comunicato come la fine della relazione fosse avvenuta già tempo fa.

E’ facile comprendere quanto un’intervista di Raoul Bova sia attesissima, mentre l’ex compagna è intervenuta più volte sulla vicenda, l’attore ha aspettato in silenzio. Adesso, se sarà ospite di Silvia Toffanin, spiegherà sicuramente la sua posizione e cosa sarebbe davvero accaduto.