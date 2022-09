Verissimo, svelati i primi ospiti della nuova edizione/ Silvia Toffanin ha scelto…

Verissimo, Sonia Bruganelli e Orietta Berti prime ospiti: l’annuncio di Chi

Settembre è il mese clou per il ritorno in tv di numerosi programmi simbolo di Mediaset, tra cui Verissimo. Silvia Toffanin scalda i motori in vista della nuova edizione, che si preannuncia ricca di ospiti, interviste emozionanti e tante sorprese per il suo affezionato pubblico. In attesa di scoprire qualcosa di più della nuova stagione, il settimanale Chi ha rivelato chi saranno le prime due ospiti che la conduttrice accoglierà nel suo salotto in occasione della puntata di debutto.

Nelle Chicche di gossip, la rivista svela: “Quali saranno le prime due ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo? Orietta Berti e Sonia Bruganelli, opinioniste del Grande Fratello Vip: in quella puntata non mancheranno le sorprese…“. Partenza con il botto, dunque: in occasione di un altro atteso ritorno in tv, quello del reality di Alfonso Signorini, Silvia Toffanin accoglierà in studio le due opinioniste della nuova edizione. L’intervista, come annunciato, si preannuncia ricca di sorprese e la cantante e la moglie di Paolo Bonolis sveleranno qualcosa in più del loro futuro rapporto professionale e non solo.

Prosegue dunque il sodalizio tra Verissimo e i grandi protagonisti del Grande Fratello Vip. Silvia Toffanin negli ultimi anni ha spesso strizzato l’occhio al reality, accogliendo nel suo salotto i concorrenti di volta in volta usciti dalla Casa, ma anche gli opinionisti e il conduttore, in questo caso Alfonso Signorini. Sonia Bruganelli e Orietta Berti, coppia inedita nel ruolo di opinioniste del reality, sono una vera e propria scommessa e la Toffanin cercherà di carpire qualcosa in più dal loro rapporto e dalle sorprese che ci aspettano in attesa del grande debutto.

Intanto è ancora mistero sui nomi della televisione, della musica e dello spettacolo che si confideranno a cuore aperto a Verissimo. Uno di questi potrebbe essere Ilary Blasi, grande amica di Silvia Toffanin, alla quale potrebbe rilasciare la sua prima intervista pubblica dopo la separazione ufficiale da Francesco Totti. Tuttavia, stando agli ultimi gossip, la bionda conduttrice non sa ancora se accettare o meno l’invito dell’amica: la questione legale con l’ex calciatore della Roma entra ora nel vivo e un’intervista tv, in questo momento, potrebbe non essere d’aiuto…











