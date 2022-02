Vero nome Mahmood e Blanco/ Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi a Sanremo 2022

Qual è il vero nome di Mahmood? Si chiama davvero così il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 con Blanco? In realtà è un nome d’arte, all’anagrafe si chiama Alessandro Mahmoud. Il cantautore, rapper e paroliere, che ha vinto due volte la kermesse canora, prima nella sezione Giovani e poi nel 2019 in quella dei Big, che si è classificato al secondo posto all’Eurovision, ha nome italiano e cognome egiziano. Infatti, è nato nel 1992 da madre sarda e padre egiziano, ma cresciuto nel quartiere periferico del Gratosoglio.

I suoi genitori si sono separati, quindi Mahmood è cresciuto con la madre, risentendo dell’abbandono del padre, con cui poi non ha avuto rapporti. Il suo nome d’arte è un gioco di parole tra il cognome Mahmoud e l’espressione inglese my mood, che vuol dire “il mio stato d’animo” e che quindi è il simbolo della sua storia personale che porta nei pezzi. E Blanco?

VERO NOME DI MAHMOOD E BLANCO: COME SI CHIAMANO?

Invece Blanco è lo pseudonimo di Riccardo Fabbriconi. Lui invece ha vissuto gran parte della sua infanzia tra Brescia e Desenzano del Garda. Nonostante la giovane età, ha già raggiunto un discreto successo. Poi ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2022 in duetto con Mahmood per cantante “Brividi“, mettendo in piedi esibizioni che mettono sullo stesso piano l’amore omosessuale e quello tra uomo e donna. Grande è la curiosità che ha suscitato, anche perché il cantante è molto riservato sulla sua vita privata. Ha confessato di aver scritto la sua prima canzone per una ragazza quando aveva 14 anni. Tra le curiosità anche il fatto che abbia pagato il suo primo studio di registrazione lavorando in pizzeria.

