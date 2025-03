EDOARDO MANGANO MORTO FOLGORATO A VERONA

Un 19enne è morto folgorato a Verona dopo essere salito sul tetto di un treno merci fermo sui binari. La vittima di questo terribile incidente è Edoardo Mangano, il quale avrebbe scavalcato la recinzione di una stazione secondaria della città veneta e sarebbe morto per aver toccato i fili della linea elettrica. Il suo corpo è stato trovato sui binari da alcuni poliziotti.

Da una prima ricostruzione è emerso che il 19enne era uscito sabato sera con alcuni amici per trascorrere la serata in una discoteca vicina alla stazione di Porta Vescovo, dove poi è avvenuta la tragedia. Infatti, dopo la serata sarebbe entrato nella stazione e, dopo aver notato un treno fermo per la notte, avrebbe deciso di salirci sopra, finendo però per toccare i fili della linea elettrica. In ogni caso, sono state avviate le indagini per ricostruire l’accaduto.

INDAGINI IN CORSO SULLA MORTE DEL 19ENNE

La bravata si è rivelata fatale per Edoardo Mangano, che aveva destato la preoccupazione dei genitori per il suo ritardo nel rientro a casa. Stando a quanto riportato da Il Dolomiti, sarebbero stati loro a lanciare l’allarme, visto che non lo vedevano tornare a casa. Sarebbero così partite le ricerche delle forze dell’ordine, che lo hanno trovato nella stazione secondaria della città veneta.

Infatti, poco prima dell’una il corpo esanime del 19enne è stato trovato riverso sui binari, dove evidentemente sarebbe stato sbalzato dopo il contatto con i fili della corrente. Comunque, sono in corso gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione cos’è successo al ragazzo.

