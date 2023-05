Verona, cadavere di un’anziana trovato in casa/ Era morta da almeno 6 anni

A Verona, in casa, è stato scoperto un cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna 86enne. Il corpo dell’anziana è stato trovato in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nel quartiere di Borgo Milano ed era ormai in stato di mummificazione. Il corpo sarebbe rimasto nell’abitazione della donna per circa sei lunghi anni, durante i quali il figlio, un uomo di 66 anni, avrebbe continuato regolarmente a riscuotere la pensione della madre. L’uomo, che nel momento della scoperta del cadavere della mamma risultava irreperibile, si è presentato presso la delegazione dei vigili di quartiere il giorno dopo.

Copenaghen, via lo smantellamento del "ghetto"/ Discriminazione su base etnica

Come spiega TgCom24, il cadavere dell’anziana è stato scoperto giovedì pomeriggio dalla polizia locale e dai vigili del fuoco di Verona. A concedere la possibilità di accedere all’abitazione è stato il procuratore della Repubblica Bruno Bruni e il sostituto Alberto Sergi. Immediatamente dopo sono scattate le ricerche del figlio. I medici legali stanno lavorando per capire le cause della morte della 86enne.

Napoli, Antimafia indaga su "patto" De Laurentiis-ultras/ Foto con il leader "Micio"…

Verona, il cadavere dell’anziana trovato in Via Marco Polo

Come sottolinea TGR Veneto, da quella palazzina al numero 5 di via Marco Polo a Verona, il figlio della donna trovata morta entrava e usciva tutti i giorni. Nessuno, però, avrebbe immaginato che la donna fosse morta e che si trovasse nella stanza da letto, al terzo piano. Il cadavere della madre, morta da sei anni, è stato trovato dalla polizia locale e dai vigili del fuoco. Ancora non si conoscono le cause della morte della donna, sulle quali ora indagano i medici legali.

A far storcere il naso agli inquirenti è il comportamento del figlio 66enne che si è reso irreperibile quando il corpo della madre è stato scoperto e in seguito si è presentato presso i vigili del quartiere. L’uomo, che ha continuato a riscuotere la pensione della donna, c’entra qualcosa con il decesso della madre?

"Auto sequestrate per eccesso di velocità"/ In Austria tecnologia farà da supervisore

© RIPRODUZIONE RISERVATA