Verona, il batterio killer era nel rubinetto/ Il Critobacter ha ucciso 4 neonati

Il Critobacter, il batterio che ha ucciso quattro neonati in due anni presso l’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento di Verona, si trovava nel rubinetto del lavandino. Lo stesso che il personale della Terapia intensiva neonatale utilizzava per prendere l’acqua da dare ai neonati assieme al latte. E’ questo quanto emerge dalla relazione che il professor Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene e Sanità pubblica all’Università di Padova, che ha consegnato alla Regione. Il batterio killer, come detto sopra, ha ucciso due bambini, a cominciare dal piccolo Leonardo a fine 2018, passando per Nina a novembre del 2019, poi Tommaso e Alice e marzo e agosto di quest’anno. Nove invece quelli rimasti cerebrolesi e in totale ne ha colpiti 96. Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, che ha appunto citato la relazione, il rubinetto in questione era stato “colonizzato” dal batterio assassino ma anche da altri, per un focolaio decisamente pericoloso, e in quattro casi mortale, per i piccoli.

VERONA, CRITOBACTER NEL RUBINETTO: DOPO LA SANIFICAZIONE RIAPRE IL REPARTO

Sempre in base a quanto emerso, il Citrobacter sarebbe entrato in ospedale dall’esterno, forse a causa del mancato rispetto delle misure di igiene molto rigide, scrive ancora il Corriere, come ad esempio il lavaggio frequente delle mani, il cambio dei guanti ad ogni paziente, i calzari, le mascherine e via discorrendo. A far scoppiare il caso era stata la mamma di Nina, la seconda piccola vittima del batterio, che aveva denunciato il tutto, e che era stata ascoltata anche dagli inquirenti. Ora le carte sono in mano alla Procura, che dovrà individuare eventuali responsabilità. Il Punto nascite, la Terapia intensiva neonatale e la Terapia intensiva pediatrica sono stati chiusi il 12 giugno scorso, e durante l’estate è stata effettuata una bonifica complessiva dei locali, a cominciare dai filtri dell’aria e dagli impianti di condizionamento e sanificazione. Il Punto nascite ha riaperto proprio oggi, ma solo per quei parti non a rischio, poi, fra il 30 settembre e i primi di ottobre, sarà la volta delle Terapie intensive neonatale e pediatrica: «La sanificazione – le parole della mamma di Nina – andava fatta due estati fa, quando erano già emersi i primi casi di Citrobacter. Se non si fosse aspettato tanto, adesso la mia bimba e gli altri tre piccoli sarebbero ancora vivi».



