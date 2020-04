Verona, il punto/ Tricella: “Juric decisivo: si può puntare all’Europa” (esclusiva)

Pubblicità

Una stagione davvero da incorniciare quella dell’Hellas Verona prima dello stop per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. La formazione di Ivan Juric infatti ha davvero fatto sognare i tifosi fino a qui: grande gioco e grandi prestazioni (è la quarta difesa del campionato di Serie A), con pure l’ottavo posto nella classifica e fin troppi pochi punti da recuperare per poter anche strappare un pass per l’Europa league (se mai si tornerà a giocare). Ma non solo: la piazza si è davvero innamorata del tecnico croato, che pure assieme alla dirigenza veneta ha saputo creare un solido gruppetto di giovani talentuosi, da cui si ripartirà quando sarà possibile. Per parlare dunque della bella stagione fin qui disputata dal Verona come delle future prospettive del club scaligero abbiamo sentito Roberto Tricella: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Riprenderebbe il campionato? Vedremo intanto cosa succederà i prossimi 15 – 20 giorni, cosa si deciderà. Vedremo se ci saranno le condizioni per andare avanti quali scelte verranno fatte. La prima cosa sarà sicuramente tutelare le condizioni ideale di salute per tutti.

Come giudica intanto il campionato dell’Hellas? Un ottimo campionato finora, l’Hellas del resto occupa l’ottavo posto in campionato, a un punto dal Milan. Ci sarebbero anche possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League. Tutto dipenderà anche dalle motivazioni che avranno i giocatori di Juric, che magari penseranno già alle proposte di qualche grande club.

Pubblicità

Chi ritiene sia stato finora il miglior giocatore della formazione veneta? In effetti c’è una rosa di giocatori molto valida, con tanti giovani scoperti e lanciati dallo staff tecnico gialloblù. Un lavoro prezioso coadiuvato da una società molto organizzata e preparata in tutti i sensi. Una società che ha saputo e riesce a programmare molto bene!

Juric artefice di questi risultati? Juric ha saputo plasmare l’Hellas dandogli un’identità di gioco precisa con schemi moto collaudati. Un allenatore molto preparato, molto valido.

E la difesa punto di forza di questa squadra… Con soli 26 reti subito dopo le prime tre del campionato Juventus, Lazio, Inter la difesa è stata la forza di questa squadra. Del resto le vittorie nel calcio partono sempre dalla difesa. Se l’Hellas avesse anche un reparto offensivo di grande qualità non so dove sarebbe adesso…

Pubblicità

E l’Hellas del futuro come sarà? L’importante è mantenere l’intelaiatura della squadra di adesso senza vendere tanto. Obiettivi impossibili come quello della Champions non sono raggiungibili. Se si pensa all’Atalanta che in queste stagioni sta facendo cose straordinarie ma non riesce a competere con le squadre che lottano per lo scudetto si capisce che non sia facile porsi traguardi molto difficili a cui arrivare. Va bene quindi già l’Hellas di questo campionato.

I tifosi dell’Hellas però sono da encomiare, un attaccamento alla squadra molto grande… I tifosi hanno sempre seguito l’Hellas, anche in serie C erano in quindicimila. Grandi tifosi di cui anch’io faccio parte… Peccato solo che in questa stagione così bella tutto si sia interrotto. Una cavalcata stupenda della squadra di Juric che in ogni caso non sarà più la stessa. Magari arriveranno se si riprenderà il campionato risultati importanti. Ma questo stop per il Coronavirus toglierà un po’ di sapore alle gioie calcistiche del pubblico dell’Hellas…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA