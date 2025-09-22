Rapuano retrocesso in Serie B dopo il brutto arbitraggio di Verona Juventus, stop anche per il Var Aureliano

Rapuano retrocesso in Serie B e Aureliano fermato per una partita

Nonostante la nuova stagione non si fermano le difficoltà di una classe arbitrale che in diverse occasioni si è dimostrata non sempre all’altezza di prendere le giuste decisioni per non influire in maniera negativa sull’esito della partita, in poche giornate infatti l’AIA è già dovuta intervenire due volte evidenziando gli errori dei direttori di gara. L’ultimo caso è stato quello dell’arbitro Rapuano retrocesso in Serie B dopo l’arbitraggio di Verona Juventus nel quale è stato fischiato un rigore dubbio e soprattutto non è stato estratto un netto cartellino rosso per un giocatore gialloblù.

Diretta/ Cesena Torino Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: autogol di Desole! (22 settembre 2025)

Il direttore di gara infatti per le prossime settimane sarà assegnato al campionato cadetto dove dovrà fare ottime prestazioni con scelte giuste e buone gestioni delle sfide così da poter ottenere di tornare ad arbitrare in Serie A. Sulla sua prestazione al Bentegodi pesano il rigore dato al Verona per la mano di Joao Mario che non era da considerare punibile in quanto palla inattesa e il rosso mancante a Orban per la gomitata su Gatti a palla lontana. Oltre all’arbitro però è stato punito con una sospensione anche il Var Aureliano che non ha saputo aiutare il direttore di gara e che per l’espulsione non ha richiesto l’On Field Review.

Diretta/ Napoli Cremonese Primavera (risultato finale 2-3): divertente vittoria lombarda! (22 settembre 2025)

Rapuano retrocesso come Marcenaro dopo Milan Bologna

Rapuano retrocesso in Serie B così come Marcenaro che è stato retrocesso dall’AIA dopo gli errori della sfida tra Milan e Bologna che hanno influito sul risultato ma non sull’esito della partita in quanto i rossoneri hanno comunque ottenuto la vittoria nonostante il rigore non dato su Nkunku per un fallo molto evidente. Anche in quel caso poi oltre al direttore di gara ha subito uno stop anche il Var, Fabbri, per aver sbagliato la segnalazione sul contatto nell’area rossoblù sull’attaccante francese.

DIRETTA/ Lazio Monza Primavera (risultato finale 0-1): sfida decisa dal gol di Reita! (22 settembre 2025)

La classe arbitrale sarà quindi anche in questa stagione un grosso punto di domanda ed elemento che potrebbe avere una grossa influenza sui risultati delle partite e perché no anche su quelli di classifica con le conseguenti qualificazioni o meno alle competizioni europee o per la lotta retrocessione. Certo è che questo non è un problema solo dell’Italia ma come abbiamo visto colpisce anche in Europa dove alcune italiane hanno ricevuto delle decisioni non molto comprensibili, il rigore mancante e quello assegnato contro la Juventus e quello tolto all’Inter.