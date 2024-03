Verona Milan/ Probabili formazioni: Henry è squalificato (Serie A, 16 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Verona Milan ci accompagnano verso la partita di domani pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi per la ventinovesima giornata di Serie A, che sarà significativa per più di un motivo. Bisogna rendere merito all’Hellas Verona di mister Baroni, che sta lottando con valore per la salvezza nonostante una situazione societaria assai difficile: domenica scorsa è arrivata una fondamentale vittoria a Lecce, fare punti anche contro una big sarebbe un bel passo avanti verso un obiettivo che avrebbe un qualcosa di sportivamente miracoloso, pensando alle difficoltà degli scaligeri.

In un certo senso, il Verona potrebbe essere da esempio per un Milan la cui stagione non è mai del tutto decollata: secondo in campionato, mai però davvero in lotta per lo scudetto; ai quarti di finale di Europa League, ma causa eliminazione ai gironi dalla Champions. Comunque, adesso quello che conta è finire bene la stagione, che in campionato significa garantirsi il più velocemente possibile un posto fra le prime quattro, per poi magari dare tutto in Europa League, dove è in vista il grande derby con la Roma. Le attese su questa partita sono notevoli, andiamo allora adesso a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Verona Milan.

DIRETTA VERONA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Verona Milan non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

LE SCELTE DI BARONI

Le probabili formazioni di Verona Milan per mister Marco Baroni devono tenere conto innanzitutto del fatto che in attacco Henry è squalificato. Il modulo di riferimento per gli scaligeri è il 4-2-3-1: il portiere Montipò sarà protetto dai quattro difensori Tchatchoua, Dawidowicz (che è recuperato), Magnani (in verità in serrato ballottaggio con Coppola) e Cabal da destra a sinistra; in mediana spazio alla coppia formata da Duda e Serdar; il reparto offensivo dell’Hellas Verona dovrebbe prevedere infine Suslov come esterno destro e Folorunsho trequartista centrale, mentre Lazovic è favorito su Mitrovic a sinistra e lo stesso vale per Noslin su Swiderski per la maglia da centravanti titolare dei gialloblù.

LE MOSSE DI PIOLI

Stefano Pioli ha avuto buone notizie su Maignan, ma nelle probabili formazioni di Verona Milan è sensato citare Sportello come portiere titolare dei rossoneri. Il modulo di riferimento è naturalmente il 4-2-3-1, con una linea difensiva a quattro che potrebbe vedere titolari da destra a sinistra Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, pur con la variabile turnover che potrebbe vedere in lottare un posto anche Florenzi e Kjaer; in mediana i titolari dovrebbero invece essere Bennacer e Reijnders; infine, il turnover torna ad essere un tema pure in attacco, dove indichiamo Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao alle spalle di Giroud, ma sono in lizza per le maglie da titolari anche Okafor e Jovic, quest’ultimo sarebbe naturalmente il centravanti in alternativa a Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: IL TABELLINO

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.











