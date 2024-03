Verona Milan/ Quote e formazioni: prudenza per Maignan (Serie A, 17 marzo 2024)

Leggiamo le probabili formazioni di Verona Milan perché si avvicina sempre di più la partita di oggi pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi per la ventinovesima giornata di Serie A, che ha una storia celebre alle proprie spalle. Nessun rischio di fatal Verona oggi per il Milan di Stefano Pioli, che però negli ultimi due mesi dovrà dare un volto alla propria stagione, finora senza infamia e senza lode: secondo in campionato, mai però davvero in lotta per lo scudetto; ai quarti di finale di Europa League, ma causa eliminazione ai gironi dalla Champions. Ora in campionato bisogna garantirsi il più velocemente possibile un posto fra le prime quattro, mentre a livello internazionale è in vista il grande derby con la Roma.

Verona Milan/ Probabili formazioni: Noslin dovrebbe giocare dall'inizio (Serie A, 16 marzo 2024)

L’Hellas Verona di mister Baroni si merita il rispetto di tifosi ed appassionati, perché sta lottando con valore per la salvezza nonostante una situazione societaria assai difficile: domenica scorsa è arrivata una fondamentale vittoria a Lecce, fare punti anche contro una big sarebbe un bel passo avanti verso un obiettivo che sarebbe sportivamente quasi miracoloso, pensando alle difficoltà degli scaligeri. Magari potrebbero aiutare i tanti impegni ravvicinati dei rossoneri, una variabile che naturalmente va tenuta in debita considerazione nella nostra panoramica sulle ultime notizie circa le probabili formazioni di Verona Milan.

VERONA MILAN PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Verona Milan in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, che ritiene favoriti gli ospiti rossoneri: il segno 2 è quindi quotato a 1,70 per il successo del Milan, mentre in caso di vittoria del Verona la quotazione per il segno 1 è pari a 5,00 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio rispetto ai due precedenti, infatti il segno X è proposto a 3,70.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

LE SCELTE DI BARONI

Le probabili formazioni di Verona Milan per mister Marco Baroni devono tenere conto innanzitutto del fatto che in attacco Henry è squalificato. Il modulo di riferimento per gli scaligeri è il 4-2-3-1: il portiere Montipò sarà protetto dai quattro difensori Tchatchoua, Dawidowicz (che è recuperato), Magnani (in verità in serrato ballottaggio con Coppola) e Cabal da destra a sinistra; in mediana spazio alla coppia formata da Duda e Serdar; il reparto offensivo dell’Hellas Verona dovrebbe prevedere infine Suslov come esterno destro e Folorunsho trequartista centrale, mentre Lazovic è favorito su Mitrovic a sinistra e lo stesso vale per Noslin su Swiderski per la maglia da centravanti titolare dei gialloblù.

LE MOSSE DI PIOLI

Stefano Pioli ha avuto buone notizie su Maignan, ma nelle probabili formazioni di Verona Milan è sensato citare Sportello come portiere titolare dei rossoneri. Il modulo di riferimento è naturalmente il 4-2-3-1, con una linea difensiva a quattro che potrebbe vedere titolari da destra a sinistra Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, pur con la variabile turnover che potrebbe vedere in lottare un posto anche Florenzi e Kjaer; in mediana i titolari dovrebbero invece essere Bennacer e Reijnders; infine, il turnover torna ad essere un tema pure in attacco, dove indichiamo Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao alle spalle di Giroud, ma sono in lizza per le maglie da titolari anche Okafor e Jovic, quest’ultimo sarebbe naturalmente il centravanti in alternativa a Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: IL TABELLINO

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.











