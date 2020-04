Verona van de Leur, chi è?/ Da ginnasta a vagabonda, fino alla vita da pornostar e…

Pubblicità

Chi è Verona van de Leur? La splendida ragazza olandese ne avrebbe da raccontare visto che nonostante abbia solo 35 anni pare aver vissuto quattro vite. Di recente è uscita in lingua inglese la sua autobiografia “Simply Verona” che ci racconta l’ascesa, la discesa e la voglia di ricominciare di una donna che ha avuto alti e bassi costanti nella sua vita. Quando era molto giovane era riuscita a vincere addirittura 5 medaglie agli Europei del 2002, diventando a 17 anni atleta olandese dell’anno. Non sono stati comunque anni facili per lei che aveva subito delle violenze sia fisiche che psicologiche. Si partiva da crudeli allenamenti per quella che all’epoca era solo una bambina. La madre non la riportava a casa in macchina qualora non fosse riuscita a salire sul podio, costringendola anche a diverse ore di viaggio. Già a 17 anni Verona provò a lasciare il mondo dello sport, senza successo perché fu obbligata a continuare tanto da pensare addirittura al suicidio. Nel 2008 però quell’incubo finì anche se dietro all’angolo c’erano ancora tanti brutti momenti da vivere.

Pubblicità

Verona van de Leur, chi è? La sofferenza e la rinascita

Lasciare il mondo dello sport per Verona van de Leur a 23 anni sembrava una liberazione, ma con quella decisione si trovò ad essere allontanata da tutta la sua famiglia. I genitori le svuotarono il conto, cambiando le serrature di casa e abbandonandola a sé stessa. Per due anni la ragazza dormì in macchina con il suo fidanzato Robbie, da vagabonda guadagnandosi da mangiare con piccoli furtarelli. Tanto da raccontare al Guardian: “Quando non hai niente sei costretta a rubare. Non avrei mai pensato di farlo, ma per sopravvivere qualsiasi cosa diventa necessaria“. Nel 2010 per Verona arrivò anche la prigione visto che fotografò e ricattò una donna sposata insieme al suo amante, un arresto di 72 giorni che non dimenticherà. Alla fine della prigionia le fu poi offerto di entrare nel mondo della pornografia, creando un proprio sito web con video amatoriali che aveva girato insieme al suo fidanzato. Guadagnò così soldi per uscire ufficialmente dal giro. Oggi si è messa al servizio delle ginnaste per sensibilizzarle di fronte a eventi di violenza e simili, cercando di svoltare di fronte a una vita che non le ha mai regalato niente, anzi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA