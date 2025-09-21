Veronica Berti è la seconda moglie del noto tenore Andrea Bocelli, personaggio che sarà ospite della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin

Veronica Berti è la moglie attuale del noto tenore Andrea Bocelli che sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e che andrà in scena domenica 21 Settembre 2025. Tanti i temi trattati e oltre al suo lavoro e alla sua storia il tenore magari racconterà qualcosa in più della sua vita privata.

Veronica Berti è la seconda moglie del tenore Andrea Bocelli ed è una persona molto importante ormai nella vita dell’artista. Oltre a essere un personaggio importante nella sua vita Veronica è anche la sua manager ed ora si occupa di diverse cose che caratterizzano la carriera di Andrea Bocelli. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair la donna ha raccontato:

“Qualcuno doveva avergli detto che ero una bella ragazza”, ha svelato lei con un filo di ironia e malizia ed ha poi proseguito chiarendo: “Lui è venuto a presentarsi ed io mi sono detta onorata di conoscerlo”. Tra i due è esploso subito un grande feeling ed i due fanno ormai da tempo coppia fissa nonostante i 25 anni di differenza per quel che riguarda l’età.

Veronica Berti e la fermezza sul lavoro con Andrea Bocelli

Veronica Berti però è considerata in maniera importante in quanto si occupa in maniera diligente della carriera del marito e addirittura si è definita come una sorta di ‘animale da backstage’. Veronica è sempre molto attenta e vuole avere tutto sotto controllo anche se non sempre le cose possono sembrare cosi facili:

“Dopo tanti anni insieme non è facile lavorare insieme, specialmente quando si è marito e moglie. Allo stesso tempo penso che la differenza di età sia una notizia a nostro favore” e Veronica ha poi svelato che i due – oltre all’aspetto lavorativo – hanno un carattere simile anche nella vita privata ‘Siamo entrambi molto passionali e fumantini’.

In passato Andrea Bocelli raccontava di aver ricevuto tanti rifiuti, ma ora invece le cose sono cambiate e i due appaiono davvero molto uniti e più innamorati che mai. Nella vita e nel lavoro con Veronica che gestisce tutto ciò che riguarda il lavoro del marito e le cose sembrano essere ‘di rose e fiori’ davvero in qualsiasi ambito.