Veronica Berti racconta il suo amore con Andrea Bocelli ripercorrendo i 24 anni trascorsi insieme.

Veronica Berti affida al settimanale Chi che ha spesso dedicato copertine alla sua storia d’amore con Andrea Bocelli, il racconto dei 24 anni trascorsi accanto all’artista. Nel numero in edicola da mercoledì 17 settembre 2025, Veronica Berti ricorda come sia lei che il marito abbiano sempre affidato a Chi i momenti più importanti della loro vita come la nascita della figlia Virginia. Anche al primo incontro era presente un giornalista di Chi che, però, non immaginava che, da quell’incontro, sarebbe nato un grande amore. Sono così trascorsi 24 anni, Veronica Berti e Andrea Bocelli si sono sposati, hanno formato una famiglia e hanno cominciato a condividere anche il lavoro.

Silvana Giacobini: "Signorini? Con lui un'armonia di pensiero e di azione"/ "Un giorno mi chiamò per..."

“La nostra famiglia è grande. C’è Virginia, arrivata nel 2012 che è la luce della casa. Ci sono Amos e Matteo, i figli di Andrea che ho accolto con rispetto. Non è sempre stato facile e non poteva esserlo. Nessuna famiglia si edifica senza impegno”, racconta Veronica Berti.

Veronica Berti e Andrea Bocelli: coppia nella vita e nel lavoro

Figlia di genitori separati che si sono sempre voluti bene, Veronica Berti racconta di essersi impegnata tanto per riuscire a costruire una grande famiglia serena e felice. “Per me era normale pensare che l’amore posse trasformarsi senza finire. Ho scoperto crescendo, guardando altrove, che non è poi così scontato. In ogni caso, quando sono entrata nella vita di Andrea, ho cercato di portare armonia, ce l’ho messa tutta”, racconta al settimanale Chi.

Ernia torna con un album dopo la paternità: "Sono grato della mia vita"/ Le dediche nei pezzi del disco

“Una famiglia non è un progetto a scadenza. Inizia e finisce con la tua vita. E chi arriva dopo deve farlo in punta di piedi. E’ quello che ho fatto o almeno ho provato a fare. Non sempre perfetta, ma sincera”, ha detto ancora la Berti che, poi, con Bocelli, ha cominciato a condividere il palcoscenico vivendo emozioni uniche anche dal punto di vista artistico. “Andrea canta l’amore con tutta la passione che ha ma nella vita è ironico, colto, spiritoso. Le serate con lui finiscono in risate”, conclude.

Uomini e Donne, reazione choc di Sarah dopo la scelta di Valerio/ Il gesto totalmente inaspettato