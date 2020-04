Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ Da 15 anni punto fisso della vita del tenore

Fra i numerosi ospiti di oggi del programma Storie Italiane, anche Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli. Il fenomenale artista italiano sarà il grande protagonista della Pasqua in Italia. Domenica, infatti, canterà da solo presso il Duomo di Milano per celebrare la resurrezione di Cristo. Oggi Veronica Berti potrebbe svelare qualcosa in merito all’esibizione del marito prevista fra 48 ore, magari la scaletta delle canzoni (tutte ovviamente a tema religioso), e quant’altro. Veronica e Andrea fanno coppia fissa da 15 anni, precisamente dal 2005, quando l’allora 21enne incontrò il tenore 44enne, già star a livello internazionale. Nel 2012 i due ebbero la loro primogenita, Virginia (terza figlia di Bocelli), e due anni dopo, nel 2014, vennero celebrate le nozze presso il Santuario di Montenero a Livorno. Parlando della sua dolce metà, Bocelli l’ha definita scherzosamente “comandina”, essendo Veronica una donna molto decisa.

VERONICA BERTI, MOGLIE BOCELLI: “SONO FORTUNATISSIMA, LUI E’ ROMANTICO”

Veronica Berti è ovviamente una figura molto importante della vita e della carriera del grande tenore pisano: la si vede sempre a fianco del marito in ogni sua apparizione pubblica, ma anche ai vari concerti. Inoltre, gestisce l’importante fondazione che porta proprio il nome di Bocelli, e che realizza da anni progetti di beneficenza in tutto il mondo, e che si è attivata in questa settimane per l’emergenza coronavirus. “Sono fortunatissima perché Andrea è molto romantico – aveva raccontato la Berti durante una recente intervista con il magazine Oggi – ho delle mail che sono decisamente private, a volte sono poesie, a volte rime, a volte… proposte indecenti”. Veronica ha parlato anche dell’insegnamento religioso datogli dal marito: “Fino a 20 anni non sapevo neppure l’Ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo. Solo a 23 anni, come consapevole scelta, mi sono battezzata. È molto competitivo. Quando gli hanno detto che a 50 anni non poteva imparare a fare surf, ci ha fatto un’estate sul surf”.



