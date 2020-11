VERONICA BERTI, MOGLIE ANDREA BOCELLI/ “È molto competitivo, ma anche romantico”

“Per me è un onore conoscerla, maestro”. Aveva 21 anni, Veronica Berti, quando – con queste parole – si presentava al suo futuro marito Andrea Bocelli. Classe 1984, Veronica conobbe Andrea nel 2005, quando lui ne aveva invece 44 e già due figli. Il suo primo matrimonio con Enrica Cenzatti si risolse con una richiesta (accettata) di nullità, il che gli ha permesso di sposare validamente la Berti nel Santuario di Montenero (Livorno). I due hanno avuto anche una figlia, Virginia, che oggi ha 8 anni. Quando si conobbero, lei era solo una ragazza di provincia, ciononostante già parecchio sveglia e con tanti sogni nel cassetto. Lui, al contrario, era all’epoca molto famoso, ma questo non le impedì di far caso a quella giovane ambiziosa. Tra loro fu colpo di fulmine: più volte, nelle interviste, hanno raccontato di essersi innamorati all’istante. Il primo incontro avvenne durante un party a Ferrara; da quel momento in poi, i due non si sono mai lasciati.

Veronica Berti: per Andrea Bocelli è ‘più di una moglie’

Andrea Bocelli descrive Veronica Berti come una donna col piglio da “comandina”, cioè da donna intraprendente e risoluta che ha preso le redini non solo della loro vita familiare, ma anche di parte della sfera professionale del cantante. La Berti, infatti, si occupa attivamente della fondazione che porta il nome del marito, realizzando progetti di beneficenza in tutto il mondo. E non solo: è anche la miglior consigliera dell’artista, ancora una volta sia sul piano personale che su quello lavorativo. Il tenore ha dichiarato di aver scoperto con lei la “bontà morale della monogamia”, non volendo sciupare l’idillio della loro storia d’amore.

Veronica Berti: “Ecco com’è davvero Andrea Bocelli”

Quest’arricchimento è stato evidentemente reciproco. Anche Veronica Berti ha raccontato a Oggi la sua evoluzione e il suo cambiamento di vedute al fianco del cantante: “Io provengo da una famiglia figlia del ’68, un po’ mangiapreti. Fino a 20 anni non sapevo neppure l’Ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo”. A 23 anni, dunque, Veronica ha ricevuto il battesimo. Riguardo in generale al loro rapporto, la signora Bocelli si dice soddisfatta: “Andrea è molto romantico”. Un tratto fondamentale del suo carattere? La competitività: “Quando gli hanno detto che a 50 anni non poteva imparare a fare surf, ci ha fatto un’estate sul surf”. Veronica è presente anche su Instagram (@veronicabertiofficial), dove condivide molto della loro vita insieme. Da segnalare in particolare i video sulla piccola Virginia, che dal padre sembra aver ereditato il talento per la musica (suona il pianoforte). Il recente lockdown l’hanno vissuto in semplicità, senza tuttavia risparmiarsi qualche collegamento televisivo (si pensi a quello con Mara Venier a Domenica in, per fornire alcuni dettagli circa l’impegno umanitario dell’Andrea Bocelli Foundation).



