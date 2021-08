Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ “Fino a 20 anni non sapevo l’Ave Maria!”

Veronica Berti è la moglie di Andrea Bocelli, il tenore italiano amato e conosciuto in tutto il mondo. Dopo la fine del primo matrimonio con Enrica Cenzatti, nella vita del celebre tenore arriva una seconda donna. Un incontro che cambia per sempre le loro vite. Veronica ha soli 21 anni quando incontra per la prima volta il grandissimo Andrea Bocelli. Entrambi sono ad una festa privata, tra i due scatta una grande complicità che li spinge a conoscersi meglio e frequentarsi. Poco dopo nasce l’amore tra i due. Ma chi è davvero Veronica Berti? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più sulla seconda moglie del tenore italiano.

Andrea Bocelli/ Quelle proposte 'indecenti' alla moglie Veronica Berti "Mi scriveva…"

Classe 1984, Veronica Berti è molto più giovane del marito Andrea Bocelli. La differenza di età tra i due è di ben 25 anni visto che il tenore ha 62 anni, mentre la Berti ne ha 37. Nonostante tutti questi anni di differenza, i due fanno coppia fissa da tantissimi anni. Le differenze tra loro non sono mai state un problema come ha raccontato la moglie in una intervista rilasciata tempo fa al settimanale Oggi. “Io provengo da una famiglia figlia del ’68, un po’ mangiapreti. Fino a 20 anni non sapevo neppure l’Ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo. Solo a 23 anni, come consapevole scelta, mi sono battezzata” – ha detto la donna che sin dall’inizio è stata molto attratta e incuriosita dall’artista.

Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ “Lui è competitivo, ma mi ha insegnato che..”

Veronica Berti e Andrea Bocelli: l’amore e la nascita della figlia Virginia

Veronica Berti e Andrea Bocelli sono più innamorati che mai. Dopo il primo incontro ad una festa a Ferrara, la coppia non si è mai più lasciata. Una grande passione è scattata tra i due che si sono legati da subito. Nel 2012 ad unirli ancora di più la nascita della figlia Virginia, la terza figlia del tenore italiano che dal precedente matrimonio con Enrica Cenzatti ha avuto altri due figli.

Due anni dopo la nascita di Virginia, Veronica e Andrea hanno pensato di ufficializzare il loro amore con tanto di matrimonio celebrato nel 2014 presso il Santuario di Montenero a Livorno. La donna oggi non è solo la moglie del tenore, ma ha un ruolo fondamentale anche nella vita professionale del tenore visto che si occupa della fondazione di Andrea Bocelli e segue il marito in ogni progetto ed evento.

Andrea Bocelli/ "È importante amare quel che si fa" e sui figli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA