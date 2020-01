Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ “Mi ha dato la continuazione della famiglia”

Veronica Berti è la moglie di Andrea Bocelli, tra gli ospiti di “Roberto Bolle – Danza con me“, l’evento televisivo di inizio trasmesso mercoledì 1 gennaio 2020 in prima serata su Rai1. Una storia d’amore importante quella che lega Veronica al tenore italiano con cui condivide vita privata e vita lavorativa. Durante un’intervista rilasciata a Panorama la donna si è raccontata partendo dall’infanzia e dalla sua famiglia: “sono nata ad Ancona, ma papà, professore di matematica e fisica e mamma, che lavorava nel marketing di una delle aziende del gruppo Gillette, a un certo punto hanno scelto la campagna di Offagna, paesino di 800 abitanti. Vivevano da amanti della natura, tra galline, pecore, cavalli. Non si comprava niente fuori, fino ai sette anni penso di non aver mangiato niente che non provenisse dal nostro orto”. La Berti è stata una ragazzina come tante altre: si è dedicata con entusiasmo e dovere alla scuola, anche se nel definirsi ha sottolineato: “mai ribelle, forse pure un po’ noiosa”.

Veronica Berti: “con Andrea Bocelli ho una famiglia più grande”

Si racconta senza remore Veronica Berti dalle pagine di Panorama condividendo ricordi della sua infanzia e della sua vita prima dell’incontro con Andrea Bocelli. “I miei non mi hanno mai vietato nulla ma in famiglia c’erano regole ferree. Non mi impedivamo di andare in discoteca e di rientrare alle 3 del mattino, ma alle 7 mio padre mi buttava giù dal letto, per raccogliere le olive o tagliare l’erba” ha detto la moglie del tenore italiano più amato e conosciuto al mondo che, parlando della sua adolescenza, ha parole speciali per un’amica del cuore: “sono figlia unica e sono cresciuta con la mia amica del cuore Barbara, quasi una sorella. Poi lo è diventata davvero perchè i miei genitori a un certo punto si sono separati e papà ha sposato sua mamma”. Poi l’incontro con Andrea Bocelli durante una cena a Ferrara e il colpo di fulmine che li spinge a conoscersi e poco dopo ad innamorarsi. “Andrea mi ha dato la continuazione della mia famiglia, oggi ne ho una più grande che include figli e fondazione. Ho perso, certo, un po’ di tempo per me, ma ho deciso io di dedicarlo agli altri, difficilmente subisco le scelte degli altri” ha detto la donna che oggi si occupa anche della fondazione istituita dal marito.

