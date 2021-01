Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ “Sono fortunatissima, è molto romantico”

Veronica Berti è la moglie di Andrea Bocelli, il tenore e cantante amato e conosciuto il tutto il mondo. Il primo incontro tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine: Veronica aveva soli 21 anni e ha conosciuto Andrea durante un party. Da quella sera non si sono mai più lasciati visto che hanno cominciato a frequentarsi. “Per me è un onore conoscerla maestro” così si è presentata in quella speciale occasione a Ferrara la giovanissima Veronica che ha fatto immediatamente breccia nel cuore dell’artista che qualche anno più tardi è anche convolato in seconde nozze.

Dopo il matrimonio con Enrica Cenzatti, Andrea Bocelli e Veronica Berti si sono sposati qualche anno dopo ed oggi sono innamorati e felici più che mai. Una passione travolgente tra i due: nel 2012 nasce la piccola Virginia e poco dopo la coppia ha deciso di sposarsi con una cerimonia bellissima tenutasi presso il Santuario di Montenero a Livorno. Parlando proprio del marito, la donna ha rivelato: “sono fortunatissima, perché Andrea è molto romantico: ho delle mail che sono decisamente private, a volte sono poesie, a volte rime, a volte… proposte indecenti”.

Veronica Berti: “Andrea Bocelli è molto competitivo”

Dall’amore a prima vista al matrimonio. E’ andata così tra Veronica Berti e Andrea Bocelli, la coppia che oltre a dividere la sfera privata collabora attivamente anche dal punto di vista lavorativo. La Berti, infatti, è una presenza fissa durante i vari impegni del tenore ed è sempre presente nel dietro le quinte dei suoi spettacoli. Moglie, amante, ma anche amica e consigliera, Veronica si occupa anche della gestione della fondazione che porta il nome dell’artista impegnata a realizzare progetti di beneficenza in tutto il mondo.

Intervistata dal settimanale Oggi però Veronica Berti ha raccontato come sia stata cresciuta diversamene dal tenore: “provengo da una famiglia figlia del ’68, un po’ mangiapreti. Fino a 20 anni non sapevo neppure l’Ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo. Solo a 23 anni, come consapevole scelta, mi sono battezzata”. Queste differenze però non sono mai state un problema, anzi la curiosità ha spinto i due a frequentarsi sempre di più. Non solo, parlando sempre del marito, Veronica ha rivelato: “è molto competitivo. Quando gli hanno detto che a 50 anni non poteva imparare a fare surf, ci ha fatto un’estate sul surf”.



