La loro storia d’amore va avanti ormai da tanti anni, nonostante qualsiasi differenza, di età e non solo. Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli, è la donna al suo fianco ormai da più di venti anni. Il tutto è cominciato per lavoro: Veronica è infatti diventata la manager di Andrea e proprio passando tanto tempo insieme, i due si sono innamorati. Il matrimonio per la coppia è arrivato nel 2014 ma ancora prima i due hanno avuto la figlia, Virginia: il tenore, prima di avere la sua amata femminuccia, era già diventato papà di Matteo e Amos, avuti dal precedente matrimonio che era finito proprio poco prima che Andrea conoscesse Veronica. Una famiglia allargata, dunque, ma molto felice e ben bilanciata. La musica, ovviamente insieme all’amore, è il centro di tutto.

Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli, ha raccontato di non essere gelosa di lui. A Vanity Fair ha spiegato: “Non posso esserlo, lui è molto amato e sul palco non mancano abbracci e baci”. Eppure non sempre la moglie di Andrea Bocelli l’ha pensata così: come confessato proprio da lei, infatti, ha più volte spiato il telefono del marito all’inizio della relazione. Il motivo? La curiosità (o forse potremmo dire proprio gelosia) nei confronti di alcune fan che… Gli scrivevano spesso!

Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli: “Così è nato il nostro amore”

Veronica Berti e Andrea Bocelli si sono conosciuti ad una festa nel 2001. Nessuno dei due aveva voglia di partecipare a quella serata ma forse proprio il destino ha giocato per loro, spingendoli a cominciare qualcosa di bello e importante. Come raccontato dalla moglie di Andrea Bocelli, il loro amore è nato spontaneamente. “È stato un riconoscimento d’anime. Meno male però che ci siamo incontrati lì, perché si può dire che viviamo insieme da quel giorno” ha spiegato. Il loro amore si è presto trasformato in qualcosa di più importante.

Con il tempo, infatti, è arrivata Virginia, la loro figlia, e dopo ancora il matrimonio. La differenza di età tra Veronica e Andrea è di ben 23 anni: i numeri, però, non hanno mai fermato il loro amore, cominciato in quella serata del 2001 e ancora oggi molto forte.