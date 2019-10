VERONICA BERTI MOGLIE DI ANDREA BOCELLI/ “Nostra figlia in estate ha pulito il mare!”

Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli e compagna anche nella sua vita professionale, ha rivelato particolari dettagli sulla vita del tenore e sulla loro famiglia. La Berti, donna molto esigente sotto tutti gli aspetti, perfezionista e in continua lotta con se stessa, è originaria delle Marche e da sedici anni vive con Bocelli, che ha sposato nel 2014. Dal loro amore è nata Virginia, di 7 anni, sorellina minore degli altri due figli del tenore di Lajatico, avuti dal precedente matrimonio, Amos e Matteo. Dal 2011 Veronica è presidente della Abf, la Andrea Bocelli Foundation, nata per il sostegno di progetti umanitari nazionali e internazionali. All’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica, Lady Bocelli ha ritirato il Premio Kinéo – Diamanti al Cinema per la sezione Green & Blue Project, incentrato sul tema della difesa del pianeta. Veronica accompagna il marito in tutto, compreso la sua ultima avventura televisiva, il concerto Ali di libertà, che ha riscosso ottimi consensi.

Veronica Berti: tra amore, impegno e famiglia

Veronica Berti ha di recente rilasciato un’intervista sul settimanale Nuovo. Racconta che la vita matrimoniale nella tenuta di campagna a Forte dei Marmi è una vita semplice, ma basata su valori importanti. “Il nostro è uno stile di vita attento alla tutela dell’ambiente”, dice la Sig.ra Bocelli. Sono molto attenti anche all’alimentazione: il tenore infatti non mangia glutini modificati e tutto ciò che viene portato in tavola viene coltivato senza pesticidi. Per la famiglia Bocelli la Abf è molto importante e l’obiettivo principale è quello di “Far crescere e aiutare le zone più disagiate del pianeta“. E l’amore invece? Una vera e propria avventura, stare accanto al tenore vuol dire: “Crescere giorno per giorno e conoscere persone incredibili“. La piccola Virginia è una bambina socievole e autonoma, nonostante la sua tenera età. Anche lei è molto attenta all’ambiente e ha passato l’estate scorsa a “Raccogliere plastica dal mare“, dice sua madre. Del resto, la piccola già viaggiava quando aveva solo un mese di vita e accompagna spesso la madre ad Haiti per i progetti della fondazione. Insomma, tutti nella famiglia Bocelli sono molto impegnati, anche i più piccoli…E il tempo trascorso insieme?”Forse non è tanto, ma spero sia di qualità”, conclude Veronica Berti.

