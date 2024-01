Veronica Bova, chi è la moglie di Corrado Pesci/ Un amore grande coronato dal matrimonio e…

Chi è Veronica Bova, la moglie di Corrado Pesci

Veronica Bova è la moglie di Corrado Pesci, unico figlio dell’indimenticabile diva del cinema italiano ovvero Virna Lisi. Di Veronica Bova e della sua vita si sa davvero poco se non che sia legata da tantissimo tempo a Corrado Pesci con cui ha formato una splendida famiglia. Un amore grande e importante quello tra il figlio di Virna Lisi e la moglie che è stato coronato non solo dal matrimonio, ma soprattutto dal frutto del loro amore. Spesso ospite in tv insieme al marito, ha più volte parlato del suo arrivo nella famiglia di Virna Lisi e dell’impegno assunto insieme al marito di fondare un’associazione in memoria proprio della suocera.

Schivi e riservati, nonostante il successo strepitoso di Virna Lisi, Veronica Bova e Corrado Pesci hanno sempre vissuto la propria vita privata lontano dalle luci dei riflettori preferendo soffermarsi, nelle interviste rilasciate nel corso degli anni, sul rapporto con la diva indimenticabile del cinema italiano.

Veronica Bova e il rapporto con la suocera Virna Lisi

C’è sempre stato affetto e rispetto tra Veronica Bova e Virna Lisi come ha confermato la stessa Veronica nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno nel 2022. Raccontandosi nel salotto di Serena Bortone, ricordando il primo incontro con Virna Lisi, aveva detto:

“Ero molto emozionata, la seguivo in TV, e soltanto sentire la sua voce mi emozionava. Quando me l’ha presentata non mi aveva preparato, ma forse è stato meglio così. È stata molto normale, non mi sono trovata una diva davanti, ho trovato una mamma, e anche molto accogliente”.











