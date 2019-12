Veronica Burchielli abbandona il trono classico/ Lascia Uomini e Donne per Zarino!

È durato molto poco il trono di Veronica Burchielli a Uomini e Donne. La tronista ha infatti deciso di abbandonare la poltrona rossa e il programma per stare proprio con lui: Alessandro Zarino. Quanto infatti sospettato negli ultimi giorni si è rivelato realtà: l’ex e la nuova tronista si sono rivisti e, a quanto pare, hanno entrambi scoperto di avere ancora a cuore l’altro. I due, come racconta il Vicolo delle news, si sono rivisti a Napoli e hanno chiacchierato a lungo. Nell’esterna lui però ammette di non fidarsi di Veronica dopo quanto accaduto solo poche settimane fa, quando alla sua scelta lei ha detto “no”. La Burchielli gli chiede però di presenziare in puntata, cosa che lui accetta. Alessandro è infatti in studio ma non per restare: l’unica cosa che gli importa è capire quali siano le intenzioni di Veronica.

Veronica Burchielli lascia Uomini e Donne assieme ad Alessandro Zarino

Veronica Burchielli fa capire ad Alessandro Zarino che vorrebbe che lui rimanesse per lei a Uomini e Donne ma l’ex tronista non è affatto di questa idea. Non accetta infatti la sua proposta così Veronica, di fronte alla possibilità di perderlo di nuovo, decide di lasciare il trono. La ragazza è infatti decisa a viverlo fuori dallo studio e dare una chance a quei sentimenti che già una volta sono stati ignorati. La nuova coppia si abbraccia e saluta tutti ma non prima di qualche polemica. È in particolare Tina Cipollari ad andare in escandescenze: nasce, infatti, con Veronica una forte lite. La bionda opinionista crede che la sua sia stata tutta una finzione e la accusa duramente. Sarà l’uscita dallo studio insieme ad Alessandro a placare le animosità.

