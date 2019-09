Veronica Burchielli, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne?/ Scatena la guerra…

Tra tutte le corteggiatrici dei nuovi tronisti, Alessandro Zarino e Giulio Raselli, spicca la bellissima Veronica Burchielli che, in poche puntate, non solo ha conquistato le attenzioni di entrambi i tronisti di Uomini e Donne, ma sta già facendo molto parlare di sè. Veronica, infatti, è stata subito notata da Giulio, ma non volendo scegliere subito il tronista da corteggiare, preferisce conoscere bene entrambi prima di prendere una decisione definita. “L’essere misterioso ad una ragazza può intrigare tanto“, dice Veronica ad Alessandro, mentre a Giulio che pretende subito una scelta replica così – “con me non perdi tempo“, ribadendo, però, di non essere ancora pronta per sprimere una preferenza. Veronica continua così a dividersi tra Alessandro e Giulio scatenando la reazione della tronista Giulia Quattrociocche che le dà della gatta morta, ma chi è davvero Veronica?

VERONICA BURCHIELLI, CHI E’ LA CORTEGGIATRICE DI UOMINI E DONNE CONTESA DA ALESSANDRO E GIULIO

Veronica Burchielli, la bellissima corteggiatrice di Uomini e Donne che sta facendo girare la testa sia ad Alessandro Zarino che a Giulio Raselli, ha 24 anni, è ligure ed è davvero bellissima. Amante degli animali, Veronica, su Instagram, condivide foto della sua vita privata. Oltre a mostrarsi in tutta la sua bellezza senza, tuttavia, condividere foto compromettenti e che possano scatenare polemiche, Veronica dedica molto del suo tempo al suo cane, protagonista di diverse foto presenti sul suo profilo. Ad oggi, la giovane corteggiatrice sembra avere una preferenza per Alessandro con il quale, le esterne stanno diventando sempre più intime. Il pubblico, tuttavia, sembra diviso in due: da una parte ci sono coloro che sperano che Veronica si dichiari per Alessandro e, dall’altra, ci sono quelli che sperano in una dichiarazione per Giulio.

