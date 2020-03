Veronica Burchielli e Alessandro Zarino si sono lasciati/ “Ci ho messo il cuore”

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata l’ex coppia di Uomini e Donne che ha deciso di rendere ufficiale la notizia comunicando la decisione direttamente ai fans che, in questi mesi, hanno seguito la storia nata nello studio del trono classico. La prima ad annunciare la fine della relazione è stata Veronica Burchielli con un lungo post pubblicato su Instagram. Veronica spiega di aver deciso di parlare solo quando è arrivata la decisione definitiva nonostante i fans avessero capito che c’era qualcosa che non andava. “La strada di Alessandro si è divisa dalla mia, non siamo più una coppia; è stato un percorso che non rinnegherò mai nel bene e nel male. “Posso solo dirvi che io ci ho creduto molto. Che io ho provato tanto. I motivi della rottura rimarranno privati”, ha scritto Veronica che ha aggiunto di essere stata felice anche di aver conosciuto la famiglia di Zarino.

VERONICA BURCHIELLI E ALESSANDRO ZARINO SI SONO LASCIATI: “TUTTO SOTTOSOPRA IN UN ATTIMO”

Dopo le parole di Veronica Burchielli, anche Alessandro Zarino con un lunghissimo post pubblicato su Instagram ha confermato la fine della storia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che, recenetemente, tra lui e la Burchielli c’è stato un periodo turbolento che ha lentamente portato alla rottura. “Tutto è andato sottosopra in un attimo. Ho messo il cuore in tutto e mi sono spinto fin dove non credevo arrivassi mai“, fa sapere Zarino. “Abbiamo deciso di comunicarlo di comune accordo. Senza esitare, ho creduto opportuno che a farlo fosse prima Veronica”, aggiunge. Infine, l’ex tronista ringrazia tutte le persone che hanno sempre sostenuto la coppia sia durante il turbolento percorso a Uomini e Donne che dopo. “Voi siete stati la linfa vitale del nostro rapporto e non potete restarne fuori. Grazie a tutti“, ha concluso Alessandro.



