Veronica Burchielli e Alessandro Zarino/ Uomini e Donne: “Andiamo via?”, la proposta

La scorsa settimana Veronica Burchielli è andata a Napoli per parlare con Alessandro Zarino. La tronista di Uomini e Donne infatti, ha svelato di non avere il cuore libero e di volere incontrare l’ex protagonista del trono classico, per potersi confrontare con lui. Cosa è successo quando si sono incontrati? “Sono qui per parlarti” ha esordito Veronica spiegando ad Alessandro per quale motivo ha risposto di “No” durante la scelta: “Tu hai reagito di conseguenza a quello che ti diceva la pancia, e io ho fatto lo stesso. Io non ti ho creduto nel momento della scelta perché in esterna mi avevi detto che non sapevi se era abbastanza quello che provavi per me!”. L’insegnante di crossfit aveva avuto modo di interromperla: “Ma io avevo paura, ho i miei tempi, ho detto che non sapevo se quello che provavo era abbastanza per una scelta. Non posso avere un tempo per decidere queste cose…”. “Forse io non ho capito i tuoi tempi perché non ti conoscono abbastanza..” ha replicato lei.

Veronica e Alessandro escono insieme

Nel corso della precedente puntata, Alessandro Zarino ha continuato a sostenere: “Ma se tu provi un sentimento, anche piccolo non dici di no..”. “Però adesso sto qua, sto qua! Se hai dei dubbi su di me perché non te li vieni a togliere in studio?” aveva replicato lei. L’ex tronista non è apparso convinto, ma non ha neanche rifiutato il suo invito: “Vediamo, ci penso! Io ti avevo già scelto Veronica, perché non mi hai voluto quando potevi farlo?”. “Perché non mi sentivo abbastanza, se però non avessi provato niente non sarei qua.. Non farla la seconda ca*ata, Ale!”. Oggi, nel corso della nuova puntata del trono classico, Veronica e Alessandro andranno via insieme. Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews a tal proposito: “Lei si gira verso Alessandro e gli chiede: “Che facciamo, ce ne andiamo?”. Dopo un po’ Maria le riafferma che lui non è venuto a corteggiarla quindi devono decidere il da farsi, Alessandro guarda Veronica e lei gli chiede: “Che vogliamo fare? Usciamo insieme e quel che succederà succederà? Tanto questo percorso avrebbe senso solo se ci fossi tu”. Come andrà a finire tra di loro? Lo scopriremo prossimamente…

