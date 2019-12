Veronica Burchielli e Alessandro Zarino/ Uomini e Donne: “lui non ha il coraggio…”

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino ancora protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. La tronista, prima di tuffarsi totalmente nella conoscenza dei suoi corteggiatori, vuole essere sicura di avere il cuore libero e di non provare assolutamente più niente per Alessandro Zarino. Nonostante abbia risposto no alla scelta del tronista accettando subito il trono, Veronica non nasconde di avere ancora molti dubbi e di pensare ancora ad Alessandro che continua a smuoverle qualcosa dentro. La tronista, infatti, nella scorsa puntata del trono classico, ha confessato di voler un confronto con Zarino per non avere rimpianti. “Per sbaglio, la scorsa puntata, ho incrociato Alessandro prima di entrare in studio e quindi sono arrivata strana, non sul pezzo, non pronta ad affrontare il discorso con i ragazzi“, ha confessato Veronica riferendosi alle accuse che le ha rivolto la scorsa settimana Tina Cipollari.

VERONICA BURCHIELLI: “VOGLIO IL CONFRONTO CON ALESSANDRO ZARINO”

Veronica Burchielli è innamorata di Alessandro Zarino? La risposta a questa domanda arriverà nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne anche se la tronista, nella puntata trasmessa il 12 dicembre, si è già lasciata andare ad una piccola confessione su quelli che sono i suoi sentimenti per l’ex tronista. “Dopo aver visto Alessandro mi sono innervosita perchè vendo da un percorso in cui ho investito qualcosa. Quando ho letto l’intervista in cui diceva che se dovesse scendere le scale lo farebbe per portarmi via, mi vengono tanti dubbi perchè se sono vere tutte quelle parole, mi chiedo perchè dopo, non sia successo niente. Il fatto che lui non abbia fatto niente, per me, è già una risposta, ma non credo sia giusto che io mi dia una risposta da sola”, ha ammesso Veronica che poi ha aggiunto di essere rimasta delusa dal mancato coraggio di Alessandro di chiederle un confronto. La Burchielli aggiunge di voler vedere Alessandro solo per un chiarimento definitivo, ma sia Lorenzo Riccardi, ospite della puntata che Tina Cipollari sono convinti che Veronica non sia affatto libera e pronta per conoscere altri ragazzi.

