Veronica Burchielli: “La felicità si nasconde nella semplicità…”/ La svolta dell’ex Uomini e donne

Veronica Burchielli torna attiva via social: la nuova vita, dopo la crisi post-Uomini e donne

Veronica Burchielli, ex corteggiatrice di Alessandro Zarino e poi ex tronista a Uomini e donne, torna a mostrarsi pubblicamente via social. L’occasione é un nuovo post che l’influencer ed ex volto tv al dating show di Maria De Filippi condivide con il popolo del web, e tra le cui righe lei sviscera cosa l’abbia tenuta a lungo lontana dal centro dell’attenzione mediatica, dalla TV e i social.

Si parla di un periodo che Veronica ha vissuto in forma privata, al fine di ritrovarsi dopo essersi sentita in balia del naufragio dell’io in un periodo duro, segnato anche dai continui messaggi del web che le facevano notare che fosse ingrassata di molti chili.

“Ciao a tutti, mi chiamo Veronica e

sono una ragazza felice. Da quando ho deciso di fermarmi e concedermi del tempo la mia vita è ripartita alla grande- fa sapere Veronica Burchielli, tra le righe del nuovo post condiviso via Instagram, contenente uno scatto che la immortala mentre sfoggia dei succinti bikini-. Vivevo nella superficie di un mondo frenetico ed ero stanca di mostrare qualcosa che non c’era come la mia serenità. Non era giusto nei miei confronti e non lo era

nemmeno nei vostri che mi avete sempre seguita e sostenuta nel vostro piccolo”. Il messaggio rivelatorio, poi, prosegue ancora: “Da quel momento la vita mi ha insegnato che la felicità si nasconde nei momenti più

semplici: nel ricevere una carezza prima di dormire, nell’amico/a sul quale puoi sempre contare, in una risata contagiosa, nella libertà di decidere per se stessi o in un semplice scoglio vista mare”.

Veronica Burchielli scorda Alessandro Zarino

La sua vita ora può dirsi radicalmente cambiata dopo il periodo di smarrimento e Veronica Burchielli intende condividere la verità della svolta con il popolo del web che la segue assiduamente : “Dopo tanto tempo ho riaccolto l’amore in tutte le sue forme. Oggi ho un compagno d’oro che ringrazio, delle amiche stupende al mio fianco e ho trovato il grande amore per me stessa. Ed ora raccontatemi voi qual è la cosa che vi fa ritrovare il sorriso al solo pensiero?”.

Insomma, Veronica Burchielli ha dimenticato in definitiva l’ex fiamma Alessandro Zarino, il quale fa ora coppia fissa con l’ex velica mora di Striscia la notizia, Shaila Gatta.

