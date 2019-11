Veronica Burchielli nuova tronista/ Uomini e Donne: il “No” ad Alessandro Zarino

Puntatina niente male quella del trono classico di Uomini e Donne di oggi. Dopo le dinamiche di Giulio Raselli, si passerà alla esterna con protagonisti Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. Per loro un momento molto intimo ed emozionante, correlato anche dalla videochiamata con i nonni. Per la corteggiatrice loro sono una parte decisamente essenziale della sua vita ma, nel corso del suo racconto qualcosa sembra modificarsi perché vede che il tronista cambia atteggiamento. Lui, secondo le anticipazioni che riportano il VicoloDelleNews, si “oscura” perché ritiene questo un gesto molto importante da parte della ragazza e non sa se è ancora pronto per una cosa tanto grande. Anche in studio discutono molto per questo motivo e Veronica “lo accusa di voler solo allungare il brodo, tutti lo accusano di questo, lei dice “scommetto che non ti interessa nessuna e hai chiesto anche altre corteggiatrici?” lui non risponde ma lo fa Maria al posto suo che conferma”, scrive il portale dedicato alle news.

Veronica Burchielli è la nuova tronista

Dopo questa rivelazione, Veronica Burchielli si è ribellata, non capacitandosi del fatto che lui non provi sentimenti forti nei suoi confronti e si aspettava subito una scelta. La sua indecisione quindi, le ha creato notevole sconforto, tanto da costringerla ad alzarsi ed andare via. Il tronista la raggiunge ma poi torna in studio: “dicendo che ha troppa paura di perdere Veronica quindi fa la scelta e manda a casa le altre due”, si legge sempre sul Vicolo. La sua decisione è stata particolarmente criticata “perché è sembrato proprio che stesse facendo di tutto per ripulirsi dalla figuraccia di prima”. Veronica però, al momento della scelta non crede alle parole del tronista, tanto da rifilargli un sonoro “NO”, come risposta. Proprio per questo motivo, Maria De Filippi delusa da Alessandro, proporrà proprio a Veronica il ruolo di nuova tronista. L’appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, sarà proprio da non perdere.

