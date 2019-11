VERONICA BURCHIELLI NUOVA TRONISTA UOMINI E DONNE/ Scelta dopo il “no” ad Alessandro

Chi è Veronica Burchielli nuova tronista di Uomini e Donne

È ufficiale: Uomini e Donne ha una nuova tronista. Il suo nome è Veronica Burchielli, 21enne di La Spezia che passa clamorosamente da corteggiatrice a corteggiata. È stata Maria De Filippi a volerla sul trono, dopo il suo no inaspettato ad Alessando Basciano. Il ragazzo, infatti, ha incassato un netto rifiuto da parte della Burchielli, che – non credendo alle sue intenzioni – ha fatto la scelta più coraggiosa. In quel momento, Veronica ha attaccato Alessandro dicendo di non credere nemmeno a mezza parola di quello che dice. Per questo motivo, la De Filippi ha deciso di far subentrare lei al posto di Basciano, che al contrario è andato via dallo studio (definitivamente). Alessandro è fuori da Uomini e Donne per via del suo atteggiamento poco convincente. Con la sua intraprendenza, invece, Veronica potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il programma.

Veronica Burchielli da corteggiatrice a tronista…

Tutto è cominciato nel corso della registrazione di ieri, in cui Carlo Pietropoli, il nuovo tronista, ha spadroneggiato insieme a Giulio Raselli, Alessanro Zarino e Giulia Quattrociocche. La nomina a tronista di Veronica Burchielli è stata anticipata dal Vicolo delle News, che ha parlato anche di un’altra Veronica, la Fedolfi, questa volta in relazione a Raselli e Zarino. Giulio e Alessandro hanno discusso animosamente, ma la vera notizia non è questa. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato quello che è venuto dopo. Giulia Quattrociocche ha fatto un’esterna con Daniele Schiavon e tra i due, a quanto pare, c’è stata subito intesa. Non fosse che Alessandro Basciano, dopo la scorsa puntata, l’ha cercata per chiarire, e anche nel suo caso c’è stato un “contatto” rilevante. Daniele non ha apprezzato; anzi, come gesto di protesta, ha abbandonato lo studio. Alessandro ha chiesto un confronto con Veronica Burchielli assicurandole che a lei ci tiene. La Burchielli, però, non ci ha creduto, e le cose sono andate come sappiamo.

