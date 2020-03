Veronica Burchielli, sfogo dopo addio ad Alessandro Zarino/ “Non mi spaventa la fine”

Veronica Burchielli si lascia andare ad uno sfogo dopo la fine della sua storia d’amore con Alessandro Zarino. L’ex Uomini e Donne, dopo aver annunciato l’addio a Zarino, ha risposto alle domande dei fans su Instagram e rispondendo a chi le ha chiesto come sta dopo essere tornata single, Veronica ha tirato fuori le emozioni che sta provando in un momento decisamente particolare della sua vita. “Come stai?”, le ha chiesto una fan. “Immaginate come se nella vostra mente ci fossero mille lattine, ognuna di loro rappresenta un pensiero diverso e queste lattine sbattono tutte fra di loro. Che frastuono eh? Sto come tutte quelle persone che vivono la fine di un rapporto nel quale hanno creduto“, ha risposto la Burchielli.

VERONICA BURCHIELLI, NUOVO INIZIO DOPO L’ADDIO AD ALESSANDRO ZARINO

Non è un periodo facile per Veronica Burchielli. L’ex tronista di Uomini e Donne non nasconde il dolore per la fine di una relazione in cui ha creduto con tutta se stessa. ““Sono una ragazza con un lato malinconico ma non sono una ragazza negativa, so che questo momento non è casuale, servirà a farmi capire qualcosa ma starà a me reagire nel modo giusto, non si può decidere cosa provare, ma si può decidere con quale sguardo guardare una situazione”, racconta Veronica. La Burchielli, però, non si scoraggia ed è sicura che riuscirà a rialzarsi come ha sempre fatto quando ha dovuto affrontare dei dolori. “A volte ringrazio dei dolori che ho provato nel passato perché è lì che ho tirato fuori il meglio di me! Non mi spaventa la fine, sono felice di avere sempre un pezzo di puzzle da aggiungere, ringrazio sempre per quello che ricevo sia nel bene che nel male”, conclude.



