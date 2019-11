Veronica Burchielli/ Uomini e Donne: bacio e sorprese da Alessandro prima di…

Un bacio passionale e tante sorprese da parte del tronista Alessandro Zarino rendono Veronica Burchielli la vera protagonista della puntata del trono classico che chiude la settimana di Uomini e Donne. Quella in onda oggi è una puntata importante e speciale per Veronica e Alessandro, protagonisti di un’esterna davvero speciale. Dopo tante e lunghe discussioni, tra i due è finalmente arrivato il sereno. Veronica che ha cercato di negare i propri sentimenti per Zarino uscendo anche con Giulio Raselli, in esterna, si apre e parla al tronista dei suoi problemi con il cibo. Veronica, infatti, confessa di non aver mai avuto un buon rapporto con il proprio corpo, di non essersi mai sentita bella al punto da aver avuto anche dei disturbi alimentari. Alessandro ascolta con attenzione Veronica e, alla fine del suo discorso, la sorprende facendole notare quanto sia bella. Una dichiarazione spontanea che dà vita ad un bacio passionale e sentito da entrambi.

VERONICA BURCHIELLI, LA SORPRESA DI ALESSANDRO ZARINO

Il bacio con Veronica spinge Alessandro Zarino ad ammettere i propri sentimenti. Il tronista, infatti, confessa che, dopo l’esterna, avrebbe voluta rivederla, ma non potendo, ha deciso di rendere comunque speciale la settimana della sua corteggiatrice. Con la complicità della redazione di Uomini e Donne, le ha fatto recapitare una parola. Unendo tutte le parole viene fuori una frase che sarà svelata oggi in puntata. Inoltre, le ha anche regalato un peluche sbilanciandosi molto nei confronti di Veronica Burchielli, accusata dalle altre corteggiatrici di comportarsi come se fosse la tronista. Tra Alessandro e Veronica, dunque, il feeling cresce, ma si tratta del sereno prima della tempesta. Per il tronista e la corteggiatrice, infatti, sono gli ultimi momenti di serenità prima della scelta a sorpresa di Alessandro che porterà la Burchielli sul trono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA