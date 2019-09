Veronica Burchielli/ Uomini e Donne: “con Alessandro c’è più feeling, Giulio…”

Lunghi capelli, viso strepitoso e un fisico mozzafiato rendono Veronica Burchielli una delle corteggiatrici più belle del trono classico di Uomini e Donne. La bellezza di Veronica non è passata inosservata al punto che sia Alessandro Zarino che Giulio Raselli hanno scelto di portarla in esterna per conoscerla. Avendo partecipato ad un appuntamento al buio, Veronica non ha ancora deciso chi corteggiare. Con Alessandro c’è stato subito feeling, ma anche con Giulio l’approccio è stato positivo. “Siamo stati bene, mi ha fatto piacere il contatto fisico, che c’è feeling e attrazione è evidente, ma rimane la voglia di uscire e conoscere anche Alessandro”, ha detto Veronica dopo la prima esterna con Raselli. L’appuntamento con Alessandro Zarino c’è stato e, nella puntata odierna, Veronica ammette di essersi trovata meglio con Alessandro che, a sua volta, appare molto interessato a lei.

VERONICA BURCHIELLI SI DICHIARA PER ALESSANDRO ZARINO?

Veronica Burchielli preferisce Alessandro Zarino a Giulio Raselli il quale, però, fino a quando la corteggiatrice non dichiarerà pubblicamente di voler corteggiare solo Alessandro, continuerà a portarla fuori per cercare di farle cambiare idea. A Maria De Filippi, infatti, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià confessa di aver sentito con Veronica quella chimica che lo spinge a provarci nonostante sia in svantaggio rispetto al rivale. Tra tutte le corteggiatrici, dunque, Veronica sta facendo girare la testa ad entrambi i tronisti. “Quello che più mi incuriosisce è il modo di fare di Alessandro, un modo pacato e riflessivo al quale non sono abituata”, ha spiegato Veronica a Uomini e Donne Magazine. Di Giulio, invece, a spaventarla sono i modi: “Sa, è una strada che già conosco e che in passato mi ha fatto soffrire”, ha aggiunto nell’intervista al magazine ufficiale della trasmissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA