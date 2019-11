Veronica Burchielli/ Uomini e donne: “Ecco perché ho detto no ad Alessandro Zarino”

Veronica Burchielli oggi sarà di nuovo in onda a Uomini e donne ma questa volta dalla parte della tronista dopo il suo no ad Alessandro Zarino. Già ieri pomeriggio l’abbiamo vista alla sua prima uscita ufficiale nel suo nuovo ruolo mentre la scorsa settimana l’avevamo lasciata adirata e sorpresa dalla scelta dell’ex tronista, e adesso? In molti si sono chiesti il perché del suo no, anche se non era difficile da capire, e altri ancora hanno atteso invano il ritorno di Alessandro in versione corteggiatore, ma ad alzare il velo su quanto è successo ci ha pensato la diretta interessata in un’intervista a Uomini e Donne Magazine a cui ha riferito: “Sono stati giorni molto intensi e un po’ confusi. E successo tutto così in fretta che mettere a fuoco ogni pensiero ed emozione è complicato. Mi lascio alle spalle un percorso che stava per terminare, perciò resta l’amaro in bocca di chi ha chiuso un capitolo scegliendo di uscire da sola, pur avendo ancora tanto da dimostrare”.

VERONICA BURCHIELLI SPIEGA IL SUO NO AD ALESSANDRO ZARINO

Ma il momento centrale dell’intervista è proprio legata alle rivelazioni su Alessandro Zarino. Veronica Burchielli ammette di non aver capito molto in quel momento e soprattutto dopo quando Maria De Filippi le ha chiesto di dimostrare qualcosa sedendo sul trono ma ammette anche di aver sentito delle cose importanti per Alessandro Zarino cercando in tutti i modi di dimostrargli il suo interesse nonostante il fatto che lui continuasse a chiudere le porte e la tenesse lontana dalla sua vita nel suo percorso a Uomini e donne: “Mi ha voluta bloccare dicendomi mi ha voluta bloccare dicendomi di rallentare: tra Ie righe intendeva dire che in quel momento, per come stavamo insieme, pensava che sarebbe scattato un sentimento che invece non era arrivato. E poi, al centro dello studio, non l’ho visto per nulla emozionato né preoccupato di perdermi. Alessandro mi ha sottovalutata e queste sono state le conseguenze”. Adesso quello che si aspetta è un percorso concreto con qualcosa di bello e in cambio lei promette di essere se stessa: “Vorrei un uomo con carattere e attributi, intelligente e con un cuore grande”. Arriverà?

